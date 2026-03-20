High On Pepper mukaan Finlandia-Ajoon – "Alkaa olla valmis mailin kisoihinkin"

Toukokuun toisena viikonloppuna ajettavan Finlandia-Ajon osallistujalista sai tänään perjantaina toisen vahvistetun nimen. Jo kutsun lunastaneen Combat Fighterin jälkeen toisena mukaan kutsuttiin Katja Melkon valmentama High On Pepper. Tänä vuonna viidessä startissaan kolme voittoa ja yhden kolmossijan ravanneelle ruunalle Finlandia-Ajo on ensimmäinen. Katja Melkko on osallistunut kisaan kahdesti Elian Webin kanssa ja kerran Staro Mack Crowen valmentajana. Hänen paras saavutuksensa Finlandia-Ajossa on Elian Webin kolmossija vuonna 2017. Silloin voiton vei D.D.’s Hitman."Tämä on nyt hyvin mielenkiintoista High On Pepperin kanssa", Katja Melkko iloitsee Vermon julkaisemassa tiedotteessa."Pepperillä laitettiin vähän kaikki uusiksi syksyn huoltotauolla treeneistä alkaen, ja tulokset ovat hyvin rohkaisevia. Tunne on, että tämä on vasta alkua. Keskiviikkona Solvallassa hevoselta löytyi jo mukavasti vauhtia alussa ja lopussa. Mielenkiintoista on myös se, ettei sillä ole ajettu lyhyttä matkaa vielä koskaan, ja ohjastaja Jorma Kontio on koko ajan sanonut, että se menee kaikki matkat, myös lyhyen.”High On Pepperin toissa vuonna juoksema ennätys 09,7a on täydeltä matkalta ja kengät jalassa juostuna. Vermossa on vuorossa uran ensimmäinen lyhyen matkan kilpailu."Usein haastatteluissa tulee vastaan, että High On Pepper on hyvä pitkän matkan hevonen", ruunan luotto-ohjastaja Jorma Kontio toteaa. "Olen aina sanonut, että se on hyvä kaikkien matkojen hevonen. Keskiviikkona asia tuli selväksi Solvallassakin: nopeutta löytyi. Viimeinen 700 metriä taisi olla jotain 07-alkuista. High On Pepperin menossa oli jo kesän tuntua. Se askelsi hyvin kevyesti. Todella hienoa päästä nyt näyttämään Finlandia-Ajoon, millainen hevonen High On Pepper on.""Täydellä matkalla High On Pepper meni 09,7 Sundsvall Open Trotissa, ja silloin jäi voimia varastoonkin. Katsotaan, mitä se menee lyhyellä matkalla. Kyllä se nyt alkaa olla valmis mailin kisoihinkin", Kontio jatkaa.High on Pepper kiri keskiviikkona vuoden 1982 Finlandia-Ajon voittajan, Dartster F:n, mukaan nimetyssä lähdössä viimeiset 500 metriä 07,9-vauhtia ja voitti varmasti. Norjalainen Tina Dale Brauti on hevosen kasvattaja ja omistaa (Pepper AB) sen yhdessä Silkstone HB:n kanssa. Melissa Melkko on ruunan hoitaja.Finlandia-viikonloppua vietetään Vermossa 9.–10. toukokuuta. Sunnuntaina 10.5. juostavan pääkilpailun ykköspalkinto on 100 000 euroa.Finlandia-Ajoon kutsutut hevosetCombat FighterHigh on Pepper