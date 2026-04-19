High On Pepperillä kaikki kunnossa – "Mielellään tulemme Finlandiaan"

"Melissa (Melkko) oli High On Pepperin kanssa Bollnäsissa. Jomppe soitti heti lähdön jälkeen ja otti laukan omaan piikkiinsä. Hän sanoi yrittäneensä kääntää hevosta sisäradalta ulospäin ja otti liikaa kiinni kovassa vauhdissa, ja siitä tuli laukka", Katja Melkko kertoi sunnuntaina iltapäivällä."Jomppe sanoi, että High On Pepper oli oikein hyväntuntuinen. Samoin se on tuntunut kotona todella hyvältä jo pitkään. Jomppe on ajanut kaikki startit, ja hän jos kuka tietää, miltä hevonen tuntuu kilpailuissa.""Myös tänään sunnuntaina kaikki on hevosella kunnossa, ja jatkamme matsausta kohti Finlandia-Ajoa. Tulemme Suomeen todella mielellämme. Omistaja ja kasvattaja Tina Dale Brauti on innokkaasti myös tulossa Suomeen, hän on jo suunnitellut reissunsa."Team Melkko&Sorosen sunnuntai sujui Rättvikin pisteraveissa, josta tuli kaksi kakkossijaa. Oma Against All Odds nousi takamatkalta toiseksi. Traktoriurakointi A. Wiikin omistama 3-vuotias Pivot Pride (Readly Express) otti kakkossijan uransa toisessa startissa. Janne Soronen ajoi."Molemmat hevoset tekivät hyvät juoksut. Pivot Pride tarvitsee rutiinia, ja tämä startti sopi hyvin siihen", Melkko jatkoi. Elina Pakkanen toi lisää suomalaismenestystä Rättvikissä. Hän ohjasti Oskar Kylin Blomin New Lanen montélähdön parhaaksi.