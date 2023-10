Hippoksen hallitukseen ei tungosta – Timo Korvenheimo ainoana uutena ehdolle

Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu 21.11. sääntömääräiseen syyskokoukseensa, jossa valitaan uudet jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle. Hippoksen nykyisistä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Tiina Kuosmanen, Harri Voutilainen ja Matti Mahlamäki. Mahlamäki on ilmoittanut, ettei hae jatkokautta.

Tiina Kuosmasta sekä Harri Voutilaista on kumpaankin esitetty myös jatkokaudelle. Heidän lisäkseen Suomen Ravivalmentajat ry esittää hallitukseen Timo Korvenheimoa.

”Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on ollut lähellä sydäntä jo pitkään, koitetaan tehdä hommia lajin kokonaisuuden eteen. Luottamustoimia on ollut viime vuosina paljon, ja suhteet ovat hyvät joka suuntaan. Viime vuonna hallituspaikka jäi pienestä kiinni, ja nyt yritetään uudestaan”, Korvenheimo perustelee.

Hän on kuuluu ravivalmentajien yhdistyksen hallitukseen Etelä-Suomen hevosjalostusliiton johtokuntaan ja on Hippoksen lisenssi- ja sääntövaliokunnan varapuheenjohtaja.

”Hippoksen hallituksessa on tärkeää ajaa koko lajin etua. Välillä joutuu tekemään silloin vaikeitakin päätöksiä, mutta lajin on kehityttävä – se on jokaisen lajin elinehto. On elettävä siinä maailmassa, mikä vallitsee”, Timo Korvenheimo näkee.

Nyt hallituspaikka näyttää todennäköiseltä, kun kolmelle paikalle on vain kolme ehdokasta. Valtuuskunnan kokous ei tosin ole sidottu ehdokasasetteluun, ja ehdokkaita voi esittää myös valtuuskunnan kokouksessa. Tätä ei ole viime vuosina tapahtunut.

Valintaan viittaa myös Korvenheimon hurja tallikunto eli stallform. Tallin hevoset ovat menestyneet viime aikoina hienosti.

”Voi voi kun sillä olisikin merkitystä tässä”, Korvenheimo nauraa.

Hippoksen hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Antti Lehtisalo, vpj. Hannu Nivola, Esa Nuottivaara ja Irene Kelloniemi.

Linkki Suomen Hippoksen tiedotteeseen