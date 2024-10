Hippoksen hallitukseen vain kolme ehdokasta – puheenjohtajaksikin ehdolla vain yksi nimi

Suomen Hippoksen valtuuskunta valitsee syyskokouksessaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksessa on kuusi jäsentä, joista kolme on kerrallaan erovuorossa, sillä hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Joka toinen vuosi on ohjelmassa myös puheenjohtajavaali.

Valtuuskunnan esitykset hallitusehdokkaiksi on sääntöjen mukaan toimitettava Hippokselle lokakuun puoleenväliin mennessä.

Hippos kertoo tiedotteessaan, että puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle on esitetty ainoastaan nykyistä puheenjohtajaa Antti Lehtisaloa (s. -64).

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Hannu Nivola, Irene Kelloniemi sekä Esa Nuottivaara, joista Hannu Nivola ei voi asettua ehdolle toimikausien tultua täyteen. Hallituksessa voi sääntöjen mukaan olla yhtäjaksoisesti enintään kolme kautta, eli kuusi vuotta. Nivola on ollut hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 lähtien, sillä sääntöjä ei sovelleta takautuvasti ja nykyinen sääntö enimmäiskausista tuli voimaan kesken hänen hallituskausiensa. Kaksi muuta erovuoroista jäsentä, Irene Kelloniemi (s. -85) ja Esa Nuottivaara (s. -56) ovat ehdolla uudelle kaudelle. Kulunut kaksivuotiskausi oli molempien ensimmäinen hallituksessa.

Uutena jäsenenä hallitukseen on esitetty maa- ja metsätalousministeriön eläköitynyttä kansliapäällikköä Jaana Husu-Kalliota (s. -59).

Valtuuskunnan kokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun, eli myös kokouksessa voidaan esittää hallitusehdokasta.

Tänä vuonna valtuuskunnan sääntömääräinen syyskokous kokoontuu torstaina 28.11.