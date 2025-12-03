Hippoksen hallitukseen valittu Heikki Kosonen: "Jos tavoitteet eivät toteudu, pitää olla tilanneherkkyyttä muuttaa päätöstä"

Viime torstaina Vantaalla syyskokoukseen kokoontuneen valtuuskunnan tärkein päätösasia oli hallitusvaali. Suurimmalla äänimäärällä, 25, jatkokaudelle äänestettiin Timo Korvenheimo. Ensi kertaa hallitukseen nousivat Jussi Tomperi, 20 ääntä, ja Heikki Kosonen, 17 ääntä.Savonlinnalainen Heikki Kosonen oli lähellä hallituspaikkaa jo neljä vuotta sitten, jolloin hän päätyi äänestyksessä tasoihin Matti Mahlamäen kanssa ja hävisi paikan arvalla. Valtuuskuntaan hän on kuulunut vuodesta 2018 ja Mikkelin Ravirata Oy:n hallitukseen vuodesta 2013 lähtien. Raviratojen näkökulmaa hän haluaa tuoda Hippoksen hallitukseenkin.”Olen huolissani siitä, millä resursseilla ratoja hoidetaan, kun osa radoista muuttuu rakennemuutoksessa kausiradoiksi. Lisenssimarkkina edellyttää ammattimaista ravikilpailujen järjestämistä, mutta ammattitaitoinen henkilökunta lähtee muihin töihin, jos työtä ei ole ympäri vuoden”, Heikki Kosonen pelkää.Yksi kausiradoista on hänen kotiratansa Mikkeli.”Olen kuulunut St Michel -toimikuntaan vuodesta 2016 lähtien ja tiedän, mitä suurtapahtuman järjestäminen vaatii. Se on ympärivuotinen työ eikä onnistu niin, että tullaan töihin huhtikuussa”, Kosonen painottaa.Yleisesti hän peräänkuuluttaa päätöksentekoon seurantaa ja avoimuutta.”Kun tehdään päätöksiä, pitää olla tavoite ja arvio, miten päätökset vaikuttavat. Ja jos tavoitteet eivät toteudu, pitää olla tilanneherkkyyttä muuttaa päätöstä.””Päätösten taustoja pitää avata eri toimijoille, jolloin he osaavat sopeuttaa toimintaansa. Epävarmuus johtaa helposti siihen, että heitetään pyyhe kehään”, Heikki Kosonen tiedostaa..Turkulainen Jussi Tomperi tulee hallitukseen ravipolitiikan, muttei raviurheilun ulkopuolelta. Hän on aktiivinen raviurheilija ja pienkasvattaja.”Politiikka ei ole varsinaisesti sitä, mitä haluan tehdä – ei ravi- eikä muukaan politiikka. Mutta seuraavat vajaat viisi vuotta ratkaisevat, millaiseksi suomalainen raviurheilu muuttuu. Nyt siihen voi vaikuttaa ja tuoda päätöksentekoon sen, mitä on annettavana”, Tomperi kokee.Siviilityö menestyvän, led-näyttöisiä hinnoittelujärjestelmiä ja pysäköinninohjausratkaisuja tarjoavan FLS Finlandin toimitusjohtajana antaa hyvän pohjan tuoda ravipäätöksentekoon yritysajattelua.”Samaan aikaan pitää kuitenkin muistaa, että Hippos ei ole yritys vaan yhdistys ja sen toiminnassa on muitakin kuin liiketoiminnallisia elementtejä – varsinkin, kun toimitaan valtiontuen piirissä. Vähintään strategiatyöhön kokemusta yritysmaailmasta voi kuitenkin soveltaa”, Jussi Tomperi uskoo.Aikaa Hippoksen hallitustyöhön hän lupaa järjestää riittävästi.”Vaikka siviilipuolella on paljon duunia, se ei ole kahdeksasta neljään -työtä eikä sitä tarvitse tehdä toimistoaikana”, Tomperi huomauttaa.Vaikka hän nousi hallitukseen Turun Hippoksen ehdokkaana, hänestä on tärkeää, että kokonaisuutta katsotaan valtakunnallisesti.”Äänimäärästä voi päätellä, että ääniä tuli muualtakin kuin omalta lähialueelta”, Jussi Tomperi kiittää.