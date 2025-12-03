Suomen Hippoksen hallitusvaali valtuuskunta 27.11.2025.
Heikki Kosonen nousi toisena uutena nimenä Hippoksen hallitukseen.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Hippoksen hallitukseen valittu Heikki Kosonen: "Jos tavoitteet eivät toteudu, pitää olla tilanneherkkyyttä muuttaa päätöstä"

Suomen Hippoksen hallitukseen uutena nouseva Heikki Kosonen on huolissaan ratojen resursseista.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Hippoksen hallitus
heikki kosonen
Jussi Tomperi

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi