Hippoksen hallituksen esitys: Kuninkuusravit Turkuun, Vermoon ja Mikkeliin vuosina 2029–2031
Hippoksen hallitus esittää, että Kuninkuusravien järjestämisoikeudet tulisi antaa Turulle vuodelle 2029, Vermolle vuodelle 2030 ja Mikkelille vuodelle 2031.
Suomen Hippoksen tiedotteessa kerrotaan, että Kuninkuusraveja haki seitsemän ravirataa ja hallitus pisteytti saapuneet hakemukset uusien hakukriteerien mukaisesti. Pisteytyksen rinnalla tarkasteltiin myös perinteistä vuorojärjestystä.
“Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa hallitus piti tärkeänä kriteerinä pisteytyksessä painotettua raviradan taloudellista tilannetta. Eniten kokonaispisteitä sai Vermo, Turku sijoittui pisteytyksessä jaetulle toiselle sijalle. Järjestämisvuosien osalta hallitus näki Kuninkuusraveille ison lisäarvon Turun 2029 juhlavuodella, kun Turun kaupunki täyttää 800 vuotta”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka kertoo.
Kuninkuusravihakemusten pisteytyksessä painotettiin nyt aiempaa vahvemmin järjestäjän taloudellista kyvykkyyttä. Uutena seikkana arvioitiin myös investointitarpeita tapahtumaa varten. Hakijan eduksi katsotaan, mikäli Kuninkuusravien järjestämiseen tarvittavat investointitarpeet ovat pienet.
Muita pisteytettäviä asioita ovat alueen majoituskapasiteetti, alueen mahdolliset järjestäjän eduksi katsottavat erityispiirteet, kaupungin tai maakuntaliiton mahdollinen sitoutuminen tapahtumaan sekä tapahtuman talousarvio.
Valtuuskunta ei ole päätöksessään järjestämisoikeuksien myöntämisestä sidottu Hippoksen hallituksen esitykseen.
Vuonna 2027 Kuninkuusravit järjestetään Lappeenrannassa 6.–8. elokuuta ja vuonna 2028 Härmän PowerParkissa.
Pääset lukemaan Suomen Hippoksen tiedotteen tästä linkistä.