Hippoksen hallitus esittää raviratojen lisenssimallia vuodesta 2028 alkaen

3.11.2026 kokoontunut Suomen Hippoksen hallitus päätti viedä valtuuskunnalle keskusteluun ehdotuksen siirtymisestä raviratojen lisenssimalliin vuoden 2028 alussa. Tässä vaiheessa ehdotuksesta halutaan käydä laaja keskustelu, ja päätökset asiassa tullaan tekemään kevään 2027 aikana.

Esityksessä A-lisenssiratoja olisivat Vermo, Lahti, Teivo, Turku, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu sekä Kaakon radat yhdessä (Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta), mikäli niiden yhteenliittymä toteutuu. B-lisenssiratoja olisivat Forssa, Joensuu, Pori, Kaustinen, Ylivieska, Tornio ja Rovaniemi. Nykyisten kesäratojen rooli säilyisi esityksessä entisellään.

”Tavoite on, että kilpailutoimintaa on myös jatkossa tarjolla ympäri Suomen ammattilaisille ja harrastajille. Jotta tämä on mahdollista, rakenteita ja rahoituksen kohdentamista on pakko muuttaa. Nyt esitettävän muutoksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa alan toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa raviratojen rahoitus on merkittävästi vähentynyt ja kilpailevien hevosten määrä on pienentynyt”, hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo taustoittaa hallitustiedotteessa.

”Esitetyssä mallissa A-lisenssiradat vastaisivat ympärivuotisesta kilpailutoiminnasta. B-lisenssiradat tarjoaisivat alueellisia kilpailumahdollisuuksia ja tukisivat alueen A-rataa omalla toiminnallaan. A- ja B-lisenssiratojen vaatimukset tulevat olosuhteiden osalta olemaan erilaiset. A-kategoriaan on esityksessä luokiteltu ne radat, jotka tällä hetkellä pystyvät parhaiten vastaamaan laajasta kilpailutoiminnasta sekä talouden että toiminnan näkökulmasta.”

Lähde: Suomen Hippoksen hallitustiedote 3.11.20206