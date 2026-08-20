Hippoksen hallitus kokoontui – kaksi rangaistusta dopingista

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli elokuun kokouksessaan kaksi dopingrikkomusta sekä päätti rangaistuksesta hevosen sopimatonta käsittelyä koskevassa tapauksessa.

Dopingrikkomus, Mellby Helios

Vermon raveissa 10.6.2026 otetussa virtsanäytteessä todettiin Pertti Puikkosen valmentamalla hevosella Mellby Helios S-16-2080 deksametasonia, joka kuuluu glukokortikoidien (kortisonit) ryhmään, ja sitä voidaan käyttää muun muassa erilaisten tulehdustilojen hoitoon.

Valmentajan esittämä lääkityskirjanpito ei ole Hippoksen lääkintämääräysten mukainen.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on käsitellyt tapausta kokouksessaan 13.8.2026.

Hallitus totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä lääkintämääräysten kohdan 1.8. mukaisen dopingrikkomuksen virtsanäytteessä todetun deksametasonipitoisuuden perusteella.

Hallitus päätti, että hevosen suoritus Vermon raveissa 10.6.2026 mitätöidään. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta, kun palkinto (400 €) on palautettu ravien järjestäjälle.

Valmentaja Pertti Puikkoselle määrättiin 18 kuukauden kilpailukielto (27.8.2026 – 26.2.2028) ja 5000 euron sakko dopingrikkomuksesta sekä 300 euron sakko puutteellisen lääkityskirjanpidon vuoksi.

Dopingrikkomus, Overhead Panel

Jyväskylän raveissa 13.6.2026 otetussa virtsanäytteessä todettiin Mari Leinosen valmentamalla hevosella Overhead Panel 75200211S212034 kansainvälisen raja-arvon ylittävä pitoisuus kobolttia.

Koboltti on elimistölle välttämätön hivenaine, jota tarvitaan punasolujen tuotantoon. Koboltin annostelulla voidaan pyrkiä lisäämään elimistön EPO-hormonin tuotantoa ja tätä kautta punasolujen määrää elimistössä.

Koska kobolttia on myös rehuissa ja lisäravinteissa, sille on määritetty kansainvälinen raja-arvo, jonka ylittävä kobolttipitoisuus näytteissä on UET-sääntöjen ja Lääkintämääräysten mukaan aina kokonaan kielletty.

Valmentaja on esittänyt Hippoksen lääkintämääräysten mukaisen lääkityskirjanpidon.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on käsitellyt tapausta kokouksessaan 13.8.2026.

Hallitus totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä Lääkintämääräysten kohdan 1.8. mukaisen dopingrikkomuksen virtsanäytteessä todetun kobolttipitoisuuden perusteella.

Hallitus päätti, että hevosen suoritus Jyväskylän raveissa 13.6.2026 mitätöidään. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta, kun palkinto (15 000 €) on palautettu ravien järjestäjälle.

Valmentaja Mari Leinoselle määrättiin 24 kuukauden kilpailukielto (27.8.2026 – 26.8.2028) ja 10 000 euron sakko dopingrikkomuksesta.

Neljä muutakin tapausta tutkinnassa

“Doping- ja lääkeainerikkomukset ovat aina vakavia ja täysin tuomittavia. Sääntöjen rikkominen vaarantaa hevosten hyvinvoinnin ja on epäreilua niin kanssakilpailijoita kuin yhteistyökumppaneitamme kohtaan”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka toteaa tiedotteessa.

Valvonnassa löydettyjen tapausten käsittely jatkuu tulevina viikkoina. Näistä tiedotetaan sen jälkeen, kun prosessit on käsitelty ja Hippoksen hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset.

“Emme normaalisti tiedota keskeneräisistä tapauksista ennen niiden käsittelyä. Tässä tilanteessa kerromme kuitenkin poikkeuksellisesti, että tutkinnassa on lisäksi neljä muuta tapausta. Haluamme määrän kertomalla ehkäistä huhuja ja perusteettomien epäilyjen kohdistumista lajin toimijoihin. Keskeneräisten tapausten yksityiskohtia tai asianosaisia emme kommentoi heidän oikeusturvansa varmistamiseksi, vaan tiedotamme tapauksista, kun niitä koskevat päätökset on tehty”, Himanka kertoo.

Hippoksen tiedotteessa painotetaan, että tänäkin vuonna lääkeainenäytteitä otetaan kaikissa totoravikilpailuissa yhteensä lähes 1000 kappaletta. Näytteenottostrategiaa ja tutkimusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti.

“Nyt ilmi tulleet tapaukset ovat erittäin valitettavia, mutta samalla ne osoittavat, että valvonta toimii ja rikkomuksia tulee sen avulla ilmi. Toivomme, että Hippoksen ilmoituskanavan kautta ilmoitetaan myös mahdollisista epäilyistä, jotta voimme kohdentaa valvontaresursseja mahdollisimman tehokkaasti”, Himanka muistuttaa.

Dopingrikkeiden lisäksi Hippoksen hallitus käsitteli kokouksessaan Loviisan raveissa tapahtunutta sopimatonta hevosen käsittelyä.

Elmeri Pussi määrättiin Loviisan raveissa 13.7.2026 toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon sekä 300 euron sakkoon rangaistuskoodilla ”sopimaton hevosen käsittely, vakava rike”. Pussi oli paikalla hevosenhoitajana.

Hippoksen hallitus päätti asettaa Elmeri Pussin kahden kuukauden ajokieltoon, joka päättyy 12.9.2026.

Hallituksen kokoustiedotteen voit lukea täältä.