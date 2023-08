Hippoksen hallitus kokoontui – poikkeuksellisen kova tuomio dopingrikkomuksesta

Red Rock Canyon Ås voitti lähtönsä yllättäjänä Jyväskylän raveissa 23.12.2022 ja joutui poikkeavan suorituksen takia lääkeainetestiin. Hevosen virtsanäytteessä todettiin korkea pitoisuus sildenafiilia, jolla on voinut olla vaikutusta hevosen suorituskykyyn. Lisäksi verinäytteessä todettiin matala pitoisuus sildenafiilia.

”Lääkeaine kuuluu fosfodiesteraasin tyyppi 5 estäjien ryhmään ja sitä voidaan käyttää ihmisillä muun muassa erektiohäiriöiden hoitoon. Eläimillä sildenafiilia voidaan käyttää muun muassa pulmonaarisen hypertension hoitoon. Ravikilpailusääntöjen mukaan kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua”, Suomen Hippoksen tiedotteessa kerrotaan.

Pulmonaarisen hypertension toinen nimi on keuhkoverenpainetauti.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on kokouksessaan 20.4.2023 käsitellyt yllä mainittua tapausta. Hevosen vastuuvalmentaja on ollut Jarno Gynther. Hänellä on harrastaja-lisenssi (C) ja valmennuksessaan viisi hevosta (7.7.2023).

Hippoksen ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua. Lääkeaine on erittäin harvinainen löydös eikä minkään Pohjoismaan säännöt sitä erikseen tunne.

Valmentajan antama selvitys ei selitä löydöstä. Lisäksi valmentajan toimittama hevosen lääkekirjanpito on puutteellinen. Lääkekirjanpidosta on ilmettävä lääkityn hevosen nimi, lääkkeen antopäivämäärät, lääkityksen aloittaja, lääkkeen käyttöaihe, lääkkeen nimi, lääkkeen määrä, lääkkeen antoreitti, lääkkeen doping- ja teurasvaroaika, sekä lääkkeen myyjän nimi (esim. eläinlääkäri tai apteekki).

Suomen Hippoksen hallitus totesi ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä dopingrikkomuksen. Vastuuvalmentaja Jarno Gynther asetetaan 18 kuukauden kilpailukieltoon ja hänelle määrätään 2000 euron sakko dopingrikkomuksesta. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta, kun voitettu 1200 euron palkinto on palautettu kilpailun järjestäjälle.

Yleensä lääkeainerikkomuksista langetetut kilpailukiellot ovat olleet lyhyempiä ja sakot pienempiä.

”Koska löydös on erittäin harvinainen, on rangaistuksen arvioiminen poikkeuksellisen vaikeata”, tiedotteessa sanotaan.

Lähde: Suomen Hippoksen 11.8. hallitustiedote