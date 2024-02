Hippoksen hallitus kokoontui - tässä ovat korvaavat päivät pakkasperuutuksille

Vain Vermon 6.1. T75-raveille korvaavaa päivää ei ole vielä löydetty. Muut perutut ravit korvataan näin:

Alkuperäinen päivä Korvaava päivä

ma 1.1. Jyväskylä ma 7.10.

ti 2.1. Tampere. la 2.11.

ke 3.1. Oulu ti 6.8.

to 4.1. Kouvola ti 27.8

pe 5.1. Turku pe 23.8.

su 7.1. Lahti la 17.8.

ma 15.1. Oulu to 18.4.

ti 16.1. Kuopio pe 30.8.

Sääntörikkomuksia

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli myös lääkeaine- ja sääntörikkomuksia. Mari Sorviston valmentama No Cash antoi 10.8.2023 Jokimaan raveissa virtsanäytteen, josta löytyi alhainen pitoisuus parasetamolia. Hallitus totesi ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä lääkeainerikkomuksen ja langetti Mari Sorvistolle 3 kuukauden kilpailukiellon 8.2. alkaen sekä 1000 euron sakon. Hevonen vapautettiin kilpailukiellosta.

Tero Silvaksen valmentama Mustamani oli rokotettu 2.10.2023, mutta kilpaili 7.10.2023. Rokotuksen varoaika on 5 vuorokautta rokotusta seuraavasta päivästä laskien. Hallitus totesi sääntörikkomuksen ja määräsi Tero Silvakselle varoituksen. Päätöksessä huomioitiin, että valmentaja on toimittanut asianmukaisen kirjanpidon rokotuksista ja rokottaneelta eläinlääkäriltä on myös saatu selvitys rokotuksen ajankohdasta.

Kohti lisenssimarkkinaa

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli myös jatkosuunnitelmat koskien valtuuskunnan ylimääräisen kokouksen päätöstä esittää sisäministeriön työryhmälle hevospelaamisen sijoittamista lisenssimarkkinaan. Valmistelutyö jatkuu niin mahdollisten yhteisyritysneuvottelujen, raviratayhtiön, hevosalan kokonaisrahoituksen varmistamisen, lainsäädäntötyön kuin ministeriöyhteistyönkin osalta.

Lähde: Suomen Hippoksen hallitustiedote