Hippoksen hallitus teki päätöksen Hannu Korven kilpailukiellon pituudesta

B-kilpailijalisenssillä toiminut Hannu Korpi tuomittiin 30.9.2025 Pirkanmaan käräjäoikeudessa 1 vuoden ja 3 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

1.10.2025 Suomen Hippoksen hallitus määräsi Korven välittömästi väliaikaiseen kilpailukieltoon. Tämän jälkeen Korvelta pyydettiin asiassa kirjallinen lausuma sekä tarjottiin mahdollisuutta suulliseen kuulemiseen. Korpi valitsi kirjallisen menettelyn ja toimitti hallitukselle lisälausuman 21.10.2025.

Tiistaipäivänä Hippoksen julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevien tietojen perusteella voi todeta, että vaikka kyse on ravikilpailujen ulkopuolisista tapahtumista, teoilla on selkeä liityntä raviurheilutoimintaan.

Asianomistaja on hoitanut hevosia Korven talleilla, ja tekoja on tapahtunut joko talleilla tai tallien välittömässä läheisyydessä. Tekoja on tapahtunut myös ravimatkalla. Uhkaus on puolestaan tapahtunut Suomen Hippoksen vuosittain järjestämässä Ravigaalassa, jossa palkitaan vuoden parhaita raviurheilijoita. Uhkaus on myös esitetty tietoisesti nimenomaan hevosurheiluyhteisön parissa.

Hippoksen lisenssimääräysten mukaan B-lisenssinhaltija voidaan asettaa kilpailukieltoon mm. raviurheilun maineen vahingoittamisesta ja muista erittäin painavista syistä.

”Ravivalmentajan syyllistyminen vakaviin seksuaalirikoksiin hevostensa hoitajaa kohtaan ja todistajan uhkaaminen asiaan liittyen ovat tekoina objektiivisesti arvioiden niin vakavia, että on oltava kaikille raviurheilun toimijoille selvää, että ne eivät ole sallittuja urheiluyhteisössä, ja niihin on puututtava”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo painottaa tiedotteessa.

Käräjäoikeus on arvioinut asiaa rikosoikeudellisesti ja katsonut Korven syyllistyneen vakaviin rikoksiin raviurheiluyhteisön sisällä tehdyistä teoista. Hippoksen hallitus toteaa, että tuomiolla toteen näytetyt syytteet ovat hyvin vakavia, joten Hippos ei voi jäädä odottamaan asian mahdollista jatkokäsittelyä hovioikeudessa. Hippos toteaa tiedotteessaan, että keskusjärjestön velvollisuus on suojella raviurheiluyhteisön jäsenten turvallisuutta ja raviurheilun mainetta. Täten Hippoksen hallitus katsoi, että Korpi tulee asettaa kilpailukieltoon lisenssimääräysten mukaisesti raviurheilun maineen vahingoittamisesta ja muista erittäin painavista syistä.

Hippoksen sääntövaliokunta on 27.10.2025 esittänyt, että hallitus määräisi Korven 1 vuoden ja 3 kuukautta kestävään kilpailukieltoon. Hallitus päätti asian esityksen mukaisesti ja kokee, että oikeasuhteinen rangaistus asiassa on ehdollisen vankeusrangaistuksen pituutta vastaava kilpailukielto. Kilpailukielto katsotaan alkavaksi 1.10.2025 väliaikaisen kilpailukiellon alkuhetkeltä ja päättyy täten 31.12.2026.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla päätöksestä ravituomioistuimelle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun valittaja on saanut tiedon hallituksen päätöksestä.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote