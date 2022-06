Hippoksen kasvatuksen ja omistamisen yksikön johtaja valittu

Suomen Hippos tiedotti maanantaina vahvistaneensa 16.6. pidetyssä kokouksessaan Kimmo Lampisen nimityksen kasvatuksen ja omistamisen yksikön johtajaksi. Eläinlääketieteen lisensiaatti on toiminut hevosten parissa käytännössä koko elämänsä ajan. Viimeiset vuodet hän on toiminut yrittäjänä perustamassaan, hevospraktiikkaan keskittyvässä Kilavet Oy:ssä.

Aiemmin Lampinen toimi yli 20 vuotta kestäneellä kunnaneläinlääkäriurallaan pitkään Hämeenkyrössä terveysvalvonnan johtajana, jolloin hän toimi esimiehenä terveystarkastajille sekä esittelijänä kunnan ympäristö- ja terveyslautakunnalle.

Lampisella on pitkäaikainen kokemus hevosurheilun monista lajeista ja tasoista ratsastajana, ratsastusseura-aktiivina, hevosenhoitajana, amatöörivalmentajana ja -ohjastajana. Hän on kasvattanut ja omistanut useita hevosia ja tällä hetkellä Lampisella on osakkuus kahdesta ravihevosesta.

Kasvatuksen ja omistamisen johtajana tärkeimmiksi asioiksi Lampinen kokee hevosten omistamisen ja alalla toimimisen mahdollistamisen yhä useammalle. Uusia toimijoita lajin pariin hän haluaisi houkutella sieltä, missä on luontainen kiinnostus hevosiin.

”Meille potentiaalisimpia uusia hevosenomistajia ovat ihmiset, joilla on jo ollut yhteys hevoseen: jotka ovat harrastaneet lajia lapsuudessa, tai joiden lähipiirissä on ollut hevosia. Luodaan heille mahdollisuus rakentaa uudestaan suhde hevoseen, vaikkapa oppia ajamaan, hoitamaan tai esimerkiksi porukkaomistamisen kautta päästä mukaan lajiin”, Lampinen pohtii.

Kasvatuksen ja omistamisen paikkaa haki yhteensä 9 hakijaa, joista 5 haastateltiin. Lampinen valikoitui tehtävään ennen kaikkea vahvan viranomaisyhteistyö- ja järjestöosaamisensa ansiosta.

”Uskon, että Kimmo vahvistaa johtoryhmämme strategista muutoshalukkuutta ja on osaava ja näkemyksellinen lisä vuorovaikutukseemme päättäjien ja viranomaisten kanssa. Kimmon vastuulla on lisäksi kehittää kasvattajan ja omistajan palveluita entistäkin asiakaslähtöisemmiksi, jotta voimme vastata suomalaisten kasvattajien ja hevosenomistajien tarpeisiin entistäkin paremmin, toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo

Osana Kimmo Lampisen tiimiä vahvistetaan myös Hippoksessa pitkään työskennelleen ja syksyllä vanhempainvapaalta palaavan jalostusinformaatikko Susanna Backin roolia jalostuksen asiantuntijana.

”Susannalla on vahva jalostuksen asiantuntemus ja halu kehittää Hippoksen jalostusosaamista entistä enemmän. Olen iloinen, että voimme tarjota Susannalle tässä suurempaa roolia. Uskon, että Kimmon ja Susannan johdolla voimme kehittää palveluitamme erinomaisella tavalla”, Mäenpää kertoo Hippoksen tiedotteessa.