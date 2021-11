Hippoksen uusi viestintäpäällikkö hyppää unelmapestiinsä – ”Tämä on minulle intohimoala”

Aiemmin muun muassa viestintätoimisto Ellun Kanoissa työskennellyt Iivari toimii tällä hetkellä viestintäyrittäjänä. Hyppy Hippoksen palkkalistoille on hänen itsensä mukaan ainutlaatuinen tilaisuus, sillä viestinnän lisäksi vahva tausta löytyy myös hevosten parista. Niinpä hän pääsee yhdistämään kaksi sydäntä lähellä olevaa asiaa.

Ratsujen kanssa hän on toiminut pienestä saakka, eikä harrastus ole jäänyt vielä tähän päivään mennessäkään, mutta kokemusta löytyy myös ravihevosista.

”Olen ollut ainoastaan muutaman vuoden poissa hevosten parista. Se oli silloin, kun lähdin opiskelemaan. Heti, kun pystyin jälleen kustantamaan harrastuksen, palasin hevosten pariin”, Iivari kertoo.

”Ala-asteesta saakka perheessämme on ollut myös ravihevosia ja on edelleen. Lisäksi olemme mallikkaasti kasvattaneet kaksi ratsuakin kilpaurille. Tämä on minulle intohimoala kokonaisuudessaan.”

Kun pestiä tarjottiin, oli päätös helppo. Iivari kuitenkin tiedostaa, että haasteitakin tulevassa tehtävässä riittää runsaasti. Hän peräänkuuluttaa etenkin avoimuutta niin keskusjärjestöltä kuin muiltakin alan toimijoilta.

”Hevosala on tällä hetkellä niin isossa muutostilassa, että meidän on pakko yhteisönä miettiä, mitkä ne meidän toimintaedellytykset tulevat olemaan tulevaisuudessa ja miten voimme huolehtia alan vetovoimaisuudesta. Uskon, että tämä tilanne vaatii kaikilta hevosalan ihmisiltä ja erityisesti Hippokselta avointa sekä rohkeaa viestintää. Me olemme monipuolinen porukka, joka alalla työskentelee, joten meidän pitää pystyä yhdessä keskustelemaan asioista.”

Raviurheilun maailmaan hän on saanut oivan oppitunnin osaomistamansa Short In Cashin matkassa, joka on perheen oma kasvatti. Tänä vuonna Kymi Grand Prixissä kuudenneksi sijoittuneen oriin lisäksi omistusosuuksia löytyy muistakin ravureista. Onkin ollut opettavaista huomata, että kaikista hevosista ei tule huippujuoksijoita, vaikka vajaat 200 000 euroa tienanneen ravurin myötä hän on päässyt kokemaan ikimuistoisia hetkiä.

”Se on tarjonnut meille niin paljon upeita jännityksen paikkoja ja iloa. ’Sulo’ on ollut meillä varsasta saakka. Juuri eilen saimme Ruotsin puolelta sille jalostusoikeudet, joten omistajuusmatka on ollut todella kokonaisvaltainen”, Iivari iloitsee.