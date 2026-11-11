Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtaja vaihtuu ensi vuonna

Suomen Hippoksen varsinainen kokous nimitti 3.11. jäsenet Suomen Hippoksen valtuuskuntaan vuosiksi 2027–2029. Huomionarvoista oli, että puheenjohtajana päättyvän kolmivuotiskauden ajan toiminut Pekka Kaikkonen ei jatka valtuuskunnassa. Se tarkoittaa, että valtuuskunnan puheenjohtaja vaihtuu.”Meillä Valkealan Hevosystäväinseurassa on vielä syyskokous pitämättä, mutta olen ilmaissut, etten ole enää jatkamassa senkään puheenjohtajana. Valtuuskunnan edustajan vaihtuminen liittyy suoraan siihen”, Pekka Kaikkonen valaisee.”Yrittäjällä on paljon työasioita. Itse asiassa olisin jäänyt sivuun jo kolme vuotta sitten, mutta kun Arto Hytönen tempaistiin silloin Hippokseen, ei haluttu vaihtaa sekä puheenjohtajaa että toimitusjohtajaa Kouvolassa samaan aikaan.”Valtuuskunnassa Kaikkonen on toiminut kolme viime kautta eli yhdeksän vuotta, joista päättymässä olevan kolmivuotiskauden puheenjohtajana. Valkealan Hevosystäväinseuraa hän on johtanut vähän pidempäänkin. Sen hallituksessa Pekka Kaikkonen aloitti jo 2000-luvun alussa, minkä jälkeen hän kuului välillä myös Mikkelin Ravirata Oy:n hallitukseen ja toimi Fintoton puheenjohtajana.”Vuosia on tullut oltua mukana, ja nuoremmista löytyy varmasti hyviä ihmisiä tilalle. Ajat ei voisi paljon haastavammat olla, ja siksi tarvitaankin uusia ajatuksia ja ideoita”, Pekka Kaikkonen näkee.