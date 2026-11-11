Suomen Hippoksen valtuuskunnan kokous 28.5.2026.
Suomen Hippoksen valtuuskunnan kokouksessa Minna Mäenpää, Antti Lehtisalo, Pekka Kaikkonen ja Tomi Himanka.Jarno Unkuri
Uutiset

Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtaja vaihtuu ensi vuonna

Puheenjohtajana valtuuskunnan kolmevuotiskauden ajan toiminut Pekka Kaikkonen ei jatka enää ensi vuonna valtuuskunnassa.
Julkaistu
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valtuuskunta
Pekka Kaikkonen