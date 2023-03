Hippos aloittaa muutosneuvottelut – Vähennystarve enintään yhdeksän henkilöä

Vähennystarve koskee enintään yhdeksää henkilöä. Neuvotteluiden aikana harkitaan myös tehtävien yhdistämistä ja toimenkuvien uudelleenorganisointia.

"Muutosneuvottelut halutaan käydä hyvässä vuorovaikutuksessa yhdessä työntekijöiden kanssa ja neuvotteluissa pyritään etsimään vaihtoehtoja siten, että henkilöstövaikutukset voitaisiin minimoida."

”Koko hevostalous on ison muutoksen keskellä ja myös Suomen Hippoksen on tarkasteltava oman toimintansa tehostamista. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on pitkän tähtäimen toimintakyvyn ja vakaan talouden varmistaminen. Ajatuksemme ovat näiden raskaiden uutisten aikana henkilöstön jaksamisessa”, Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo kommentoi tiedotteessa.