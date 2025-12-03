Hippos ATG ei tuo markkinoille kivijalka- eikä päätepelaamista

Mikael Bäckeltä kysyttiin, tarjoaako Hippos ATG päätepelaamista samaan tapaan asiamiespisteissä tai raviradoilla kuin Veikkaus tällä hetkellä?

”Kivijalkamyynti edustaa hyvin pientä osaa pelimyynnistä – Suomessa pienempää kuin Tanskassa tai Ruotsissa. Minulle pelaaminen päätteellä on suosikkitapa pelata, kun olen raveissa, mutta sen vaatimat kehitystyö, laitteet ja henkilöstö ovat hyvin kalliita. Siksi olemme päättäneet, että emme tuo kivijalka- ja päätepelaamista markkinoille Suomessa. Se ei ole tuottavaa”, Mikael Bäcke vastasi.

Toinen kysymys kuului, tarjoavatko ATG ja Veikkaus totopelejä omiin pooleihinsa vai pelataanko ne yhteiseen pooliin?

”ATG ja Veikkaus tarjoavat pelejä omiin pooleihinsa. Se on haastava tilanne, mutta luonnollinen ottaen huomioon, miten pelimarkkina Suomessa uudelleen reguloituu ja miten me tulemme markkinaan.”

Kokousväki sai kuulla myös Bäcken ajatuksia kilpailukalenterin laadinnasta.

”Siitä vastaa Suomen Hippos – en minä, ei hallitukseni eikä ATG Ruotsissa. Mutta kalenterin täytyy tukea peliyhtiöitä maksimoimaan tuottoa. Urheilun ja pelin välillä vallitsee tavallaan symbioosi. Ruotsin poolit ovat suurimmat, se on faktaa ja se täytyy ottaa huomioon Suomen kalenteria suunniteltaessa. Päällekkäisyyksien välttäminen on supertärkeää”, Mikael Bäcke vetosi.