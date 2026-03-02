Hippos ATG Oy hakee rahapelitoimilupaa
Hippos ATG Oy tiedottaa jättäneensä 2.3.2026 rahapelitoimilupahakemuksen Poliisihallituksen arpajaishallinnolle. Tiedotteessa kerrotaan hakemuksen olevan konkreettinen välietappi yhtiön valmistautuessa toiminnan käynnistämiseen Suomen uudessa rahapelaamisen toimilupajärjestelmässä 1. heinäkuuta 2027.
“Poliisihallitus on arvioinut toimilupahakemuksien käsittelyn kestoksi 3–6 kuukautta, jonka lisäksi tulevat viranomaisten järjestelmiin edellytetyt tekniset integraatiot. Kaikkineen viranomaisprosessin on arvioitu kestävän noin 10 kuukautta. Tämä vaihe on osaltamme nyt virallisesti käynnistynyt”, Hippos ATG Oy:n compliance-johtaja Antti Koivula sanoo tiedotteessa.
Hakemus kattaa hevospelit, urheiluvedonlyönnin ja nettikasinopelit toimilupamarkkinan avautuessa.
Hippos ATG Oy:n tavoitteena on tarjota suomalaisille pelaajille vastuullinen ja kilpailukykyinen peli- ja sisältökokonaisuus sekä varmistaa, että tuotto ohjautuu pitkäjänteisesti kotimaisen hevosalan hyväksi, tiedotteessa sanotaan.
”On tärkeää palauttaa ravivedonlyönti lähelle raviurheilua, jonne se luontevasti kuuluu. Vedonlyönti on olennainen osa suomalaista hevosurheilua, ja nyt on alkamassa uusi aikakausi, jossa ravivedonlyöntiä kehitetään jälleen selkeästi lajin omista lähtökohdista käsin”, Koivula jatkaa.
Hippos ATG Oy
• Tarjoaa hevos- ja urheiluvedonlyöntiä sekä nettikasinopelejä toimilupajärjestelmän käynnistyessä 1.7.2027.
• Omistajat: Suomen Hippos ry (50 %) ja ATG – AB Trav och Galopp (ATG) (50 %). Voitonjako: 60 % (Suomen Hippos) ja 40 % (ATG)
• Toimitusjohtaja: Mikael Bäcke
• Hallitus: Lotta Nilsson, puheenjohtaja (ATG); Markus Lahtinen (Suomen Hippos); Minna Mäenpää (Suomen Hippos); Juha-Matti Mäkilä (Suomen Hippos); Per Tellander (ATG); Daniel Santikos (ATG); Katarina Widman (ATG)
• Pääkonttori: Helsinki