Hippoksen ja ATG:n uusi peliyhtiö teki ensimmäiset värväyksensä

Suomen Hippoksen ja ruotsalaisen peliyhtiön ATG:n perustamassa yhteisyrityksessä, Hippos ATG Oy:ssä, aloitti tänään kaupallisena johtajana (Chief Commercial Officer) Joonas Saha ja vaatimustenmukaisuusjohtajana (Chief Compliance Officer) Antti Koivula.

”Olemme erittäin iloisia, että Joonas Saha ja Antti Koivula liittyvät uuteen yritykseemme Suomessa. He molemmat tuovat mukanaan arvokasta kokemusta ja tietoa, jotka vahvistavat liiketoimintaamme. Heidän asiantuntemuksensa ja sitoutumisensa ovat tärkeä lisä jatkotyöhömme”, Hippos ATG Oy:hyn toimitusjohtaja Mikael Bäcke sanoo yhtiön tiedotteessa.

Joonas Saha on viimeksi työskennellyt tohtoriopiskelijana Jyväskylän yliopistossa. Hänellä on laaja kokemus media- ja televiestintäalalta, muun muassa teleoperaattori Elisalta. Joonaksella on myös suuri kiinnostus urheiluun ja erityisesti jääkiekkoon, jossa hän on toiminut erotuomarina SM-Liigassa.

Antti Koivula on lakimies ja tulee Hippos ATG Oy:hyn Legal Gaming Attorneys at Law -asianajotoimistosta, jossa hän on keskittynyt suomalaiseen pelialan perustamiseen, lisensointiin, vaatimustenmukaisuuteen ja riskienhallintaan. Antti on Suomen rahapelimarkkinoiden käynnissä olevaan uudelleensääntelyyn eniten perehtyneitä ihmisiä ja ollut lisäksi ammattimainen urheiluvedonlyöjä ja perehtynyt hyvin myös hevosvedonlyöntiin.

Lähde: Hippos ATG Oy:n tiedote