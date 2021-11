Hippos haluaa rajata kylmäveristen osallistumisoikeutta Suomen raveihin - ”Tietyt asiat ovat sellaisia, jotka pitää pystyä suojaamaan”

Tällä hetkellä tilanne on se, että kylmäverisillä riittää Suomessa runsaasti kilpailumahdollisuuksia, mutta suomenhevosille starttimahdollisuudet ulkomailla ovat hyvin vähäiset.

”Ruotsalaiset eivät ole kauhean innokkaita yhteistyöhön kylmäveristen osalta. Heillä on laskettu lähtöjen sopiva määrä suhteutettuna omien kylmäverihevosten määrään”, Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Kari Eriksson toteaa.

Esitys on toki vielä tekemättä, joten ei tiedetä tarkkaan, mitä se tulee sisältämään, mutta Eriksson toteaa, että lähtökohtaisesti ajatuksena on harkita mahdollisuutta rajata kylmäveristen kilpailumahdollisuuksia niin, että alle tietyn summan tienanneilla ei ehkä olisi osallistumisoikeutta Suomessa.

”Näillä tuontihevosilla voitettu rahamäärä on kasvanut tuontimäärien ohella kahden vuoden aikana huimasti ”, Eriksson perustelee. "Toisaalta tuodut kylmäveriset myös rikastuttavat lähtöjä ja usein saattavat jopa tehdä lähdöt mahdollisiksi. Ja palkinnot menevät joka tapauksessa kotimaahan. Eli asioissa on myös toinenkin puoli."

Eriksson haluaa korostaa, että taustalla on pyrkimys suojata suomenhevosen ja suomenhevoskasvattajien asemaa.

”Meidän täytyy koko ajan muistaa, että suomenhevonen on meidän oma alkuperäisrotumme ja se on Hippoksen erityisessä suojeluksessa. Voi sanoa, että se on yksi suomalaisen raviurheilun arvokkaimmista asioista”, Eriksson painottaa. ” Aikoinaan lämminverinen nosti Suomen raviurheilun ja teki raviurheilusta kansainvälistä. Nyt saattaa käydä niin, että suomenhevonen tekee sen, vaikka määrä ei ole niin suuri. Suomenhevosen merkitystä Suomelle historian eri vaiheissa ei kukaan voi kiistää."

Hevosurheilu kysyi keskiviikkona Vermon raveissa asiasta muutamalta ammattivalmentajalta ja -ohjastajalta. Kukaan ei ainakaan liputtanut suuntauksen puolesta, pikemminkin kylmäveristen kilpailumahdollisuuksien toivottiin säilyvän ennallaan.

Eriksson myöntää itsekin, että protektionismi on harvoin hyvä asia, mutta silti kansallisrodun asema halutaan taata kaikilla tarvittavilla keinolla.

”Tietyt asiat ovat sellaisia, jotka pitää pystyä suojaamaan."

Puheenjohtaja sanoo käyneensä raviratojen kanssa keskustelua siitä, että raveissa pitäisi olla enemmän lähtöjä, jotka ovat rajattuja vain suomenhevosille. Tähän ei ole vastattu Erikssonin toivomalla tavalla, joten asiaa käsitellään nyt keskusjärjestötasolla.

Suomenhevosen aseman lisäksi puheenjohtajaa mietityttää myös hevosten starttimäärät, joiden hän laskee tippuneen niin, että hevoset kilpailevat keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa. Tähän hän arvelee yhdeksi suureksi syyksi kengittä ajon.

"Siihen tullaan puuttumaan ensi vuoden aikana", Eriksson lupaa.

”Myös puhe nopeasta kierrosta olisi hyvä unohtaa. Meidän pitää Suomessa pyrkiä saamaan pitkäikäisiä ja kestäviä kilpahevosia. Muuten meillä ei riitä hevoset."