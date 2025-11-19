Hippos tutkii Christa Packalénin käytäntöjä – "Kyseessä on yhdestä sanasta syntynyt väärinkäsitys"

MT Hevoset uutisoi perjantaina, että Hippos tutkii ravivalmentaja Christa Packalénin hevosenhoitokäytäntöjä. Selvitys lähti Hevosurheilun ravivalmennussarjan hyvinvoinnista kertovasta jutusta, jossa Packalén oli haastateltavana. Hän kertoi jutussa tallin ns. pliistrauskäytännöstä näin:”Pliisterin pienestä sivelystä ei ole mitään hyötyä, ihon pitää mennä vähän ruvelle. Sehän on hyvin hevoskohtaista, joidenkin iho reagoi herkemmin, joillakin kestää pitempään.”Raviurheilun lääkintäsäännöissä on kokonaan kielletty aineet tai menetelmät, jotka aiheuttavat ihon ja/tai ihonalaiskudoksen vaurioita ja/tai tulehdusta. Hippos on jutun ilmestyttyä pyytänyt Packalénilta selvitystä pliistrauksesta.”Kyseessä on yhdestä sanasta syntynyt väärinkäsitys”, Christa Packalén kertoo Hevosurheilulle.”Käytin sanaa rupi, ja toimittaja on siteerannut sitä oikein, mutta pliistraamisen yhteydessä se on yleisesti käytettyä ravislangia, joka tarkoittaa ihon hilseilyä. Missään tapauksessa hevosen iho ei mene rikki, eikä saa mennä.”Asian käsittely on vielä kesken.”Hyvä että Hippos tutkii asiaa, niin heidän pitääkin. Huonosti valitusta sanasta tuli nyt iso haloo, mutta tutkintahan sen selvittää.”