Christa Packalén on yksi Suomen menestyneimmistä valmentajista.
Christa Packalén on yksi Suomen menestyneimmistä valmentajista.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Hippos tutkii Christa Packalénin käytäntöjä – "Kyseessä on yhdestä sanasta syntynyt väärinkäsitys"

Tutkinta alkoi Hevosurheilun ravivalmennussarjan jutussa käytetystä ilmaisusta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Christa Packalén

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi