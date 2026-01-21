Hippos vastasi Vidgrénin työryhmän havaintoihin

Päähuomiot työryhmän raportissa nostettuihin keskeisiin havaintoihin

1. Hevonen edelle ravikeskustelussa.

Tuomme näkyväksi kaiken sen työn, jota alalla tehdään hevosten hyväksi ja kehitämme toimintaa entisestään. Viimeaikaisia muutoksia mm. toteutetut sääntö- ja rangaistusmuutokset kilpailutoiminnassa, uudistettu puuttuminen, raportointi ja seuranta poikkeamista (hyvinvointitarkastukset, eläinlääkäriraportit, sähköinen ilmoituskanava), Hyvä Talli -neuvontakäynnit ja niiden edellyttäminen ammattilisenssin haltijoilta, Hevosalan vaikuttavuusanalyysi konkretisoi alan merkitystä yhteiskunnalle.

2. Enemmän irti tukieuroista.

Toteutettu yhteissuunnittelu ja resurssien laajempi hyödyntäminen, johon pohjaksi raviradat on jaettu kuuteen alueeseen ja kahdeksaan päärataan. Alueellisten pääratojen tehtävänä on vastata ympärivuotisesta kilpailutoiminnasta. Lisääntynyt yhteistyö raviratojen arjen toiminnassa.

3. Rakenteiden on uudistuttava.

Ravirataverkoston toiminnan muutokset kausi- ja ympärivuotisiin ratoihin, ravipäivien määrän suhteuttaminen nykytilanteeseen, oman peliyhtiön ja raviratojen myynti- ja markkinointiyhtiön perustaminen, Hippoksen toiminnan tehostaminen.

4. Ravit hevosten luo.

Tekoälytyökalu osana kilpailukalenterin rakentamista. Työkalu huomioi mm. hevosten tarkan sijainnin, raviratojen kilpailijoiden vaikutusalueen ja valmentajien kilpailuaktiivisuuden. Tavoitteena on optimoida lähtöjen täyttöaste ja minimoida kilpailumatkojen pituus. Kilpailutoiminnan suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon myös taloudelliset näkökulmat.

5. Vähemmän päiviä, enemmän euroja.

Kilpailupäivien määrää on vähennetty merkittävästi: vuonna 2026 ajetaan 380 ravipäivää, kun vuonna 2023 kalenterissa oli vielä 456 päivää. Lisäksi talvikaudella ei ajeta torstaisin. Palkinnot ovat jakaantuneet laajemmalle hevosmäärälle.

6. Strategiat sanoista teoiksi.

Strategiauudistus ja sen juurruttaminen alan toimintaan, vastuullisuustyö arjen teoissa, kuten toteutetut sääntömuutokset kilpailutoiminnassa, uudistettu puuttuminen, raportointi ja seuranta poikkeamista, Hyvä Talli -neuvontakäynnit ja niiden edellyttäminen ammattilisenssin haltijoilta.

7. Divisioonat takaisin ja lisää lähtöjä tammoille.

Divisioonajärjestelmä palautettiin vuonna 2023. Kilpailukalenterin suunnittelussa huomio on ollut nuorissa hevosissa ja tammoissa. Esimerkiksi 3-vuotiaiden lämminveristen starttiintuloprosentti on kasvanut 35,7 prosentista 42,9 prosenttiin ja 4-vuotiaiden suomenhevostenkin osalta starttiintuloprosentti kasvaa.

8. Erilaisia tapahtumia erilaisille raviurheilijoille.

Ravipäivien profiloinnilla huomioidaan sekä ammattimaisen että harrastustoiminnan tarpeet: maanantai, keskiviikko ja lauantai tarjoavat ammattimaiselle toiminnalle riittävän palkintotason. Muiden päivien kautta täydennetään kilpailutarjontaa vastaamaan kilpailukysyntää ja huolehditaan harrastajien kilpailumahdollisuuksista.

9. Ollaan valmiita muutokseen.

Suomen Hippos ilmaisi vuonna 2024 tahtotilansa siirtää hevospelaaminen lisenssimalliin ja teki alkuvuodesta 2025 historiallisen päätöksen perustaa yhteinen suomalainen peliyhtiö yhdessä ruotsalaisen hevospeliyhtiö Aktiebolaget Trav och Gallopin, ATG:n kanssa.

10. Nykymallilla ei voida jatkaa, mutta alalla on hyvä tulevaisuus!

Alan rakenteet eivät ole estäneet haluttuja uudistuksia, ja ala tekee muutosta parhaillaan entistä tiiviimmin yhdessä. Investoinnit lisenssimarkkinaan vaativat onnistuakseen vakaan näkymän siirtymäkauden rahoitukseen. Vahva tulevaisuus vaatii hyvää yhteistyötä ja konkreettisia tekoja.

Linkki lausuntoon kokonaisuudessaan löytyy Hippoksen verkkosivuilta.