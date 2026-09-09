Alpertto osallistui kesällä Teivon kuninkuuskisaan. Rattailla valmentaja Jarmo Leinonen.
Alpertto osallistui kesällä Teivon kuninkuuskisaan. Rattailla valmentaja Jarmo Leinonen.Kuva: Roosa Lindholm
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Hirvikolari pysäytti kuninkuusravikävijä Alperton kotimatkan Joensuun tiistairaveista – "Tuuri oli matkassa"

Autoa kuljettanut Jarmo Leinonen tai kuljetuskopissa matkustanut Alpertto eivät loukkaantuneet onnettomuudessa.
Julkaistu
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Jarmo Leinonen
hirvikolari
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