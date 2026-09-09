Hirvikolari pysäytti kuninkuusravikävijä Alperton kotimatkan Joensuun tiistairaveista – "Tuuri oli matkassa"

Lieksalainen raviharrastaja Jarmo Leinonen kävi tiistaina Joensuun Toto5-raveissa, sillä hänen valmentamansa Alpertto kilpaili ravien kovimmassa kylmäverisarjassa. Kesällä Teivon kuninkuuskisaan osallistunut Alpertto laukkasi Linnunlahdella alkutohinoissa, mutta nousi vielä viidenneksi ajalla 26,8/2180 metriä.Raveista lähtiessä edessä oli tuttu noin 100 kilometrin pituinen kotimatka, joka kuitenkin hetkellisesti tyssäsi Leinosen ajettua hirvikolarin noin 30 kilometriä ennen kotiristeystään.”Lieksaan mennessä ajoin Ahvenisentien hyvin varovasti, kun siinä on paljon kohtia, mistä hirvet kulkevat tien yli. Koko ajan oli sellainen tunne, että nyt hirvet ovat liikkeellä. Joensuuntiellä Lieksaa kohti mentäessä jysähti emän ja vasan ylittäessä tietä vastaantulevien kaistan puolelta. Kerkesin vain hipasta jarrua, kun jo jysähti”, Leinonen kertoo.Kolarin seurauksena vasa kuoli välittömästi tien pientareelle, mutta sen emä jatkoi kulkuaan metsään. Leinonen ja kuljetuskopissa matkustanut Alpertto eivät loukkaantuneet kolarissa.”Kuvittelen auton osuneen myös emään, mutta varmaksi en sitä osaa sanoa. Kaikki tapahtui niin älyttömän nopeasti. Nipussa ne tielle joka tapauksessa tulivat. Poliisi pyysi metsästäjiltä jo illalla virka-apua emän jäljittämiseen, mutta en ole vielä kuullut onko emä löydetty”, Leinonen sanoo.Jarmo Leinosen auto kärsi onnettomuuden seurauksena peltivaurioita, mutta kotimatkaa hän pystyi sillä vielä jatkamaan.”Tuulilasi ei mennyt rikki. Tuuri oli matkassa, kun hirvi ei lentänyt lasin läpi autoon sisälle. Tämä oli minun autoilu-uralleni toinen hirvikolari. Täytyy todeta, että hirven kohtaaminen liikenteessä joka kerta säikäyttää. Viime yönä unet jäivät rehellisesti hiukan katkonaisiksi.”Alperton kauden on tarkoitus jatkua Joensuun seuraavissa raveissa 21. syyskuuta.”Hevonen oli eilen tosi hyvä lämmityksessä. Volttilähdöt tahtovat vain olla sille myrkkyä, mutta kokeillaan taas reilun puolentoista viikon kuluttua uudestaan”, Leinonen suunnittelee.