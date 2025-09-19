Hissun Feeniks haastaa Carun sunnuntaina Kirppu-ajossa

Timo Väisäsen valmentama Hissun Feeniks on kokenut monenlaista. Taustalla on pari isoa terveysmurhetta, mutta myös onnistumisia..Rovaniemen Kirppu-ajon hieno muisto kahden vuoden takaa ei ole kadonnut mielestä. Tuolloin vastassa ei ollut Carun kaltaista nuorta hurjaa tähteä..”Silloin tuli laukka kierros jäljellä, mutta sitten Hissun Feeniks eteni uudelleen johtavan rinnalle ja otti Pärttylin kanssa yhteen. Kaksintaistelu kääntyi maalisuoralla meille”, Väisänen muistelee..Hissun Feeniks on tehnyt loppukesästä hienon paluun radoille. Takana on yksi kovempi startti. .”Ori meni Kaustisella hyvän ajan, eikä jäänyt mahdottomasti kahdesta kovasta. Oltiin tyytyväisiä, ja hevosen pitäisi terävöityä. Onhan tämä ollut ylä- ja alamäkeä, mutta sitä laji tarjoaa. Onneksi orin terveystilanne on pysynyt hyvänä, eikä se ole ollut mahdottoman epävarma.”.Kirppu-ajon ykköspalkinto on 15 000 euroa, ja se on houkutellut Lapin reissulle Carun lisäksi myös Issakan Valon ja Enon Vilpin, joka voitti kilpailun viime vuonna. .“Hissun Feeniks jaksaa mennä, joten se hyötyy matkasta. Sen kanssa odotukset ovat hyvät. Tietysti iso palkinto kiinnosti muitakin, mutta lähdetään hyvillä mielin Rovaniemelle yrittämään”, Väisänen päättää..Kirppu-ajo on sunnuntain suurkilpailu, jossa kovimmat takamatkalaiset lähtevät 60 metrin takamatkalta. Niitä 40 metriä edempää matkaan pääsee kuningatarkilpailun hienosti selvittänyt Varjosi. Lähtö starttaa kello 15.10.