Hissun Feeniks yrittää jälleen voittoa Kirppu-ajossa.Kuva: Anu Leppänen
Hissun Feeniks haastaa Carun sunnuntaina Kirppu-ajossa

Kaksi vuotta sitten Kirppu-ajon voittanut Hissun Feeniks tekee paluun Mäntyvaaraan sunnuntaina. Vastaan asettuvat Caru ja kumppanit.
