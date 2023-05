Historiallisen vaikea vuosi takana - "Nyt uusi strategia tuntuu toimivan ja uuden kehittäminen jatkuu"

Painopaperin hinta kaksinkertaistui vuoden aikana, ja jakelukustannukset jatkoivat jyrkkää nousua. Samojen ongelmien kanssa painivat muutkin mediat, ja moni alueellinen ja paikallinen sanomalehti päätyi vähentämään ilmestymiskertojaan.

Hevosurheilu oli siirtynyt yksipäiväisyyteen jo alkuvuodesta 2022, mikä osoittautui välttämättömäksi ratkaisuksi. Sen lisäksi toimintaympäristön muutoksiin reagoitiin kesällä aloittamalla toiminnan tehostamisohjelma ja syksyllä henkilöstövähennyksillä, mutta ne eivät ehtineet näkymään vielä viime vuoden tuloksessa. Sitä rokottivat myös loppusuoralla olleiden digiuudistushankkeiden kustannukset.

Yhtiön tilikauden tulos painui vuonna 2022 noin 400 000 euroa tappiolliseksi. Valtaosa tappiosta syntyi toisen puolivuosiskon aikana, ennen kuin tehostamisohjelma ehti alkaa vaikuttaa.

Vuoteen 2023 lähdettäessä 18 hengen organisaatio oli supistunut 4 henkilöllä. Vuosi onkin alkanut monella tapaa hallitummin kuin edellinen vuosi loppui.

”Ensimmäisen neljänneksen osalta olemme tulosmielessä nollatasolla, joten säästöt purevat, vaikka kustannustaso onkin vielä poikkeuksellisen korkea. Tärkein asia on ehkä kuitenkin se, että Hevosurheilu-lehdelle syksyllä 2022 tekemämme uusi strategia tuntuu toimivan ja uuden kehittäminen jatkuu. Suurin lukijamäärien kasvu kohdistuu nyt digipuolelle, mutta myös paperilehti on edelleen suosittu”, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Kairtamo päivittää tilanteen.

”Hippoksen tytäryhtiönä on ilo todeta myös se, että viime vuoden tappiollisuudesta huolimatta yhtiön taloudellinen asema on edelleen hyvä. Yhtiö on velaton ja taseeltaan vahva, joten resursseja laadukkaaseen tekemiseen ja toimintojen kehittämiseen riittää tulevaisuudessakin.”