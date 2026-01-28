Hokkaido Jiel ja Jabalbur kärjessä UET Elite Circuitissa

Gabriele Gelormini ajoi Jabalburin Napolissa voittoon ennen Inexess Blueta. Hokkaido Jiel keräsi täyden pistepotin Ameriquen voitolla. Josh Power sai kakkossijasta 10 pistettä.Prix de France on UET-sarjan kolmas osakilpailu, se ajetaan 8. helmikuuta. Sen jälkeen ovat vuorossa: Critérium de Vitesse 8.3., Costa Azzurra 6.4. ja Lotteria Grand Prix 3.5. ennen kuin siirrytään Pohjoismaihin, Paralympiatravet 9.5., Elitloppet 31.5. ja Oslo Grand Prix 14.6. ovat vuorossa. Kymi Grand Prix Kouvolassa on Suomen ainoa UET Elite Circuitin osakilpailu, se juostaan tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta 22. elokuuta 2026.Gabriele Gelormini kertoi Pariisissa Travrondenille, että Jabalbur tähtää kevään Elitloppetiin. Jabalbur voitti heinäkuussa Prix Rene Ballieren ajalla 08,7a/2100, joka on Vincennesin rataennätys."Elitloppet on valmentajan (Alain Chavatte) suunnitelmissa, ja Jabalburilla on kapasiteettia voittaa Solvallassa."UET Elite Circuit, tilanne kahden osakilpailun jälkeen1 Hokkaido Jiel/Ranska 15 pistettä2 Jabalpur/Ranska 153 Josh Power/Ranska 104 Inexess Bleu/Ranska 105 Inmarosa/Ranska 86 Epic Kronos/Ruotsi 87 Dubhe Prav/Italia 88 Frank Gio/Italia 69 JustLove You/Ranska 510 Dimitri Ferm/Italia 511 Immortal Doc/Ruotsi 412 Dolce Viky/Ranska 413 Lovino Bello/Ranska 314 Deus Zack/Italia 315 Francesco Zet/Ruotsi 115 Hooker Berry/Ranska 115 King Opera/Ranska 115 Bullet The Bluesky/Ruotsi115 Koctel du Dain/Ranska 115 Keep Going/Ranska 115 Go On Boy/Ranska 115 Harmony du Rabutin/Ranska 115 Iroise de la Noe/Ranska 115 J'Aime le Foot/Ranska 125 Ernesto To Spritz/Italia 125 Chance Ek/Italia 125 Always Ek/Italia 125 Expo Wise As/Italia 1UET Elite Circuit 2026 Races