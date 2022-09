Hollolalaisruuna lensi kuin nuoli - "Miksei voisi alkueriä koittaa"

Neljännessä kohteessa Christa Packalénin valmentama Xanthus Wapid odotti vain lupaa mennä, ja komeasti menikin. Se hakeutui takasuoralla johtavan rinnalle, ja Hannu Torvisen annettua merkin se singahti kuin nuoli karkuteille. Hurjassa 09,5-lopetuksessa sen vanavedessä pysyi ainoastaan niinikään vahvan suorituksen tehnyt Fazimo.

5-vuotiaan Xanthus Wapidin voittoaika oli 13,6ake, ja ykkönen oli sille toinen putkeen. Packalénin puoliso ja oikea käsi Niki Finnström kertoi ratahaastattelussa hämmentyneensä hetkeksi juoksun aikana.

”Katselin takasuoralla, kun Utalan (Juha) Fazimo tuli ahnaasti ja Hannu ihmetteli johtavan rinnalla, mutta hällä oli tieto ja ote hallinnassa. Kun hevonen sai menoluvan, lähti se sätkimään kuin särki kaislikosta.”

Ruunalla oli ensimmäistä kertaa jenkkikärryt perässä, ja tyyli oli taustajoukkojen mieleen.

”Suur-Hollola on kotikisa ja siihen on vielä matkaa, mutta hevosessa on potentiaalia. Miksei ensi kesänä voisi lähteä alkueriä koittamaan”, Finnström pohti.

Torvinen ja Santtu Raitala ottivat molemmat illan aikana kolme voittoa, mutta illan nimi oli ohjastaja Kari Venäläinen. Hollolalainen kannusti Toto5-voittoihin sekä lahjakkaan Kiitävän että tauon jälkeen tulosta takoneen Maccen.

