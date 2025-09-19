Hollywood Wania ykkösradalta Porin 3-vuotisliigan finaaliin – "Lähdetään revanssimielellä matkaan"

Perjantaisen Porin Toto5-kierroksen päätöskohteena ajetaan lämminveristen 3-vuotisliigan finaali, mihin on ajettu karsintalähtöjä pitkin kesää. 2100 metrin ryhmäajona juostavan lähdön selkeä etukäteissuosikki (72 %) on Dimitri Hedmanin treenaama Precise Pulsion, joka starttaa Veli-Pekka Toivasen ohjastamana ja yhden poisjäännin myötä viitosradalta.6000 euron ensipalkinnolla juostavan finaalin kakkossuosikiksi (12 %) on luotettu Emma Väreen ohjastama ja valmentama Hollywood Wania. Ykkösradalta starttaava valjakko sijoittui viimeksi Kriteriumin karsinnoissa seitsemänneksi.”Lähdetään revanssimielellä matkaan, kun Kriterium ei mennyt meiltä putkeen. Hevonen kävi tosi ylikierroksilla koko ravi-illan ja veti startissa ilmaa. Toivottavasti ruuna olisi nyt rauhallisempi ja suorittaisi kuten parhaimmillaan osaa”, Väre sanoo.Väre kuvailee Hollywood Waniaa hyväksi kiihdyttäjäksi. Siispä ykkösradalta edes keulataktiikka ei ole poissuljettu.”Katsotaan tilanteen mukaan, mutta mielelläni voisin keulasta ajaa. Startissa ajettavuuteen hevosen ylikierroksilla käyminen ei varsinaisesti vaikuta, vaan se näkyy ennemmin lämmityksessä sekä esittelyn ja startin välisenä aikana”, Väre muotoilee.Varustuksen osalta Hollywood Wanialle on tiedossa muutoksia, sillä nyt hevoselle laitetaan toista kertaa uralla perään jenkkikärryt.”Niillä en kuitenkaan näe suurta merkitystä. Varustukseen lisätään myös ilmanvetosuoja, ja katsotaan lämmityksen jälkeen laitammeko enemmän korvia kiinni vai mennäänkö pelkillä vetopalloilla”, Väre suunnittelee.Tallikavereista Toto5-kohteissa myös kilpailevat toisessa kohteessa viitosradalta starttaava Marge Match sekä kolmannessa kohteessa yllätystä hamuava Yuvarajah. Väreen tallista Poriin oli ilmoitettu myös Hila’s Rocket Lady, mutta se joutui jäämään avauskohteesta pois.”Yuvarajahilla on ollut nyt jatkuvasti huonoja lähtöpaikkoja, kuten tänäänkin. Toki lähdöstä on pari poisjääntiä, niin kierrettävääkin on vähemmän. Marge Match oli älyttömän hyvä viimeksi. Se oli Riihimäellä vähän kipeä, mutta Lappeessa hevonen oli terve ja tuli kokonaisilla vetolapuilla miljoonaa maaliin. Nyt mennään kengät jalassa, mutta näen hevosen hyvänä ollessaan pystyvän silloinkin hyviin suorituksiin”, Väre kertoo.