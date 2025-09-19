Hollywood Wania, Emma Väre
Hollywood Wania on hienosukuinen kolmivuotias.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Hollywood Wania ykkösradalta Porin 3-vuotisliigan finaaliin – "Lähdetään revanssimielellä matkaan"

Emma Väreen tallista kilpailee Porin Toto5-kierroksella kolme hevosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Hollywood Wania
Porin ravit
Yuvarajah
Marge Match
Emma Väre

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi