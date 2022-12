Hopea, hopea ja sitten kultaa - joku nappasi jättipotin

Toto75-voittajat, peliosuus ja rivin arvo:

T75-1: 6 All or Nothing, 41 %, 0,67 €

T75-2: 7 Rokin Maxi, 4 %, 7,62 €

T75-3: 15 Ice Wine, 11 %, 30,83 €

T75-4: 4 Mr Stahl, 36 %, 69,44 €

T75-5: 4 Suvionni, 68 %, 89,57 €

T75-6: 4 Skyfall Shine, 4 %, 1131,27 €

T75-7: 14 Ashley Face, 3 %, 56 563,99 €

7 oikein - 56 563,99 €

6 oikein - 141,17 €

5 oikein - 8,03 €

Vaihto: 183 456,55 €