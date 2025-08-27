Hoss-kasvattajat Hanna ja Hannu Härmälä palkittiin Derbyssä

Lämminveriraviliitto palkitsee vuosittain Derbypäivänä ansioituneen Derbyssä menestyneen kasvattajan. Tänä vuonna palkinnon saivat Hoss-hevosia kasvattavat Hannu ja Hanna Härmälä.Hoss-kasvatit ovat tuttuja ravien seuraajille. Hanna ja Hannu Härmälä ovat kasvattaneet 75 hevosta..”Kaikkiaan meillä on varsoja syntynyt varmaan 80–90. Muutamia on tullut kimpassa muiden kanssa, ja nyt niitä tehdään maatilayhtymän nimissä”, Hannu Härmälä kertoo..Hoss-hevoset ovat menestyneet Derbyssä. Target Hoss voitti Derbyn 2009. Araw Hoss oli kakkonen 2015. Myös Up-Date Hoss, Zatopek Hoss ja Zo-Zo Hoss juoksivat finaalissa..Target Hoss voitti Timo Nurmoksen valmentamana myös Kriteriumin, Villinmiehen Tammakilvan, St Legerin, Suomen mestaruuden kahdesti ja Suur-Hollolan sekä teki suomalaista hevoskasvatusta tunnetuksi Kanadassa, USA:ssa ja Ruotsissa..”Poikamme Viljami jatkaa nyt kasvatustoimintaa kanssamme. Tänä vuonna syntyi viisi varsaa. Vähennämme tammojen määrää. Tänä vuonna siemennettiin kolme tammaa, mutta vain yksi on kantavana. Pari tammaa jätettiin tyhjäksi, nyt katsotaan, miten niiden varsat lähtevät menemään. Siitostammojen pitäminen ja varsojen kasvattaminen on erilaista kuin kulta-aikana. Ostajia ei tahdo löytyä, samaa sanovat myös muut. Mutta hienoja elämyksiä olemme tietenkin saaneet.”