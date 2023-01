Hot-hot Hotlinki! - laukkapeikko vaihtunut voittoputkeen

Aikaisemmin laukkoihin järjestään sotkenut Hotlinki on löytänyt ravisävelen. Porissa ruuna haki etusuoralla kärkipaikan, eikä siitä enää luopunut. Haastajia riitti koko matkan ajaksi, ja 100 ennen maalia Karlo jyräsi jo hetkeksi edelle. Hotlinki tuli uudelleen, ja nappasi arvokkaan 7000 euron Toto75-voiton.

Hevosta ohjastanut Hannu Hietanen oli tyytyväinen siihen, että kaverit haastoivat Hotlinkia jo matkalla.

“Mustamani oli nopeampi alussa, mutta arvelin, että voidaan hyvinkin päästä uudelleen kärkipaikalle”, Hietanen kommentoi. “Tälle sopi se, että siinä pidettiin avauksen jälkeen vauhtia. Hotlinki ei mene yksin, vaan se kaipaa kirittäjiä rinnalle. Siinä vaihtuikin hevoset kolmannella radalla useaan otteeseen.”

Maalissa ohjastaja luuli lumisateen seassa jääneensä kakkoseksi.

“Karlo kävi siinä reilusti edelle, mutta niin vain tämä kuittasi viime metreillä vielä uudelleen kärkeen. Siinä oli hevosia välissä, ja arvelin, että Karlo olisi ollut vähän edellä.”

Esa ja Sanna Mikkilän tytär Miia-Kaisa Syrjälä vastaa ruunan treeneistä.

“Isä laittoi homman alulle, ja olen asiaa jatkanut”, Syrjälä muotoili. “Isä ja äiti tekevät aamu- ja iltatallin, mutta vastaan harjoituksista päivällä. Hotlinki on notkistunut, kun se on käynyt Päivi Sirviön osaavissa käsissä”, Syrjälä viittasi lihashuoltoon, joka on ollut hevoselle avain varmistumiseen.

Esa Mikkilä paljasti, että seuraava tavoite on puolustaa Toto75-voittoa Jokimaalla kahden viikon päästä.

Karlo kiri laukan jälkeen urheasti samaan maalikuvaa, johon kesti myös keulan rinnalta Moe Tjalve ja nappireissun jälkeen rintamaan työntynyt Julmin.