Hot Package on Uudenmaan Upein – "Tamma oli varsana kuuma paukkaus"

Uudenmaan Upein oli iltapäivän suurkilpailu. Voittajaksi ravasi toisesta ulkoa Hot Package, joka oli kirihetkellä toisesta parista ulkoa täysin ylivoimainen.Sen valmentaja-ohjastaja on norjalainen Kenneth Danielsen, joka on asunut jo pitkään Suomessa. Kasvattaja-omistaja on puolestaan Sherwood Stable Oy, jonka takaa löytyy suurhevosenomistaja Jukka Saastamoinen.Kenneth Danielsen ihasteli Hot Packagen suoritusta."Juoksi meni täydellisesti meidän kannalta. Istuin ja pidin vain kiinni. Ensimmäistä kertaa riisuttiin kaikki kengät. Sanoin Jukalle (Saastamoinen), että jos me jonain päivänä kengät riisumme, teemme sen tänään. Se oli voiton salaisuus. Hot Package on pieni hevonen, jolla on fantastinen pää. Se tekee kaiken oikein", Danielsen kommentoi.Jukka Saastamoinen sai palkinnon panostukselleen raviurheilun parissa. "Hienon juoksun teki hevonen. Ei tämän mukavammalta voi raviurheilu tuntua. Tamma oli varsana kuuma paukkaus. Näyttää se kuitenkin purevan kuolainta, ja tekihän se hienon lopetuksen", Saastamoinen hehkutti.