Hovioikeus hylkäsi Markku Niemisen kanteen Hipposta vastaan – ”Sillä tavalla vaivan väärti, että asiat ovat menneet eteenpäin”

Helsingin hovioikeus hylkäsi valmentaja Markku Niemisen nostaman kanteen Suomen Hipposta vastaan. Tapaus juontaa juurensa aina vuoteen 2021, kun Niemisen valmennuksessa kilpaillut huipputamma Willow Priden Kuopion raveissa antamasta virtsanäytteestä löydettiin jäämä mefenaamihaposta. Suomen Hippos määräsi Niemiselle kuukauden mittaisen kilpailukiellon ja 3 000 euron sakon.Nieminen ei päätöstä niellyt mukisematta vaan vaati käräjäoikeutta mitätöimään keskusjärjestön päätöksen. Nieminen epäili, että lääkeainejäämä on peräisin Kuopion likaisesta vierastallista.Asiaa käsiteltiin käräjäoikeudessa vuonna 2023. Käräjäoikeus totesi päätöksessään, että Niemisen ja asiassa todistajina kuultujen kertomusten perusteella on todistettu riittävällä todennäköisyydellä, että kontaminaatio on tapahtunut juuri Kuopion vierastallissa. Tämän ei kuitenkaan katsottu poistavan valmentajan vastuuta asiassa, joten kanne hylättiin. Lisäksi Nieminen velvoitettiin korvaamaan Hippoksen yli 29 000 euron oikeudenkäyntikulut.Nieminen valitti asiasta hovioikeuteen, joka kuitenkin päätyi pitämään käräjäoikeuden ratkaisun ennallaan ja hylkäämään kanteen. Hänet velvoitettiin korvaamaan hovioikeudesta syntyneitä oikeudenkäyntikuluja Hippokselle reilun 5500 euron verran.Asiassa annettiin kansliapäätös, eikä sitä käsitelty varsinaisessa istunnossa."Emme päässeet saliin oikomaan asioita, vaan tämä meni vanhoilla papereilla. Kun tuli tieto, että tämä käsitellään kansliapäätöksenä, asianajajat sanoivat, että tässä ei varmaan hyvin käy", Nieminen huokaa.Kokenut valmentaja näkee pitkän prosessin tuoneen myös positiivisia asioita, vaikka hän itse joutuukin maksumieheksi."Tämä on ollut sillä tavalla vaivan väärti, että asiat ovat menneet eteenpäin. Vierastalleja katsotaan nyt paremmin, ja yleisesti ottaen asioita käsitellään paremmin. Valmentajanvastuu tuntuu kuitenkin kohtuuttomalta. Sekä käräjä- että hovioikeus totesivat, että kontaminaatio on tullut Kuopiossa. Siitä huolimatta minun olisi pitänyt olla omassa toiminnassani tarkempi, mutta en tiedä miten."Hovioikeuden ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos siihen myönnetään erityisillä perusteilla valituslupa. Tätä Nieminen tuskin hakee."Tämä meni kansliapäätöksenä, koska tätä ei koettu yhteiskunnallisesti tärkeänä, mitä tämä ei varmaan olekaan. En usko, että korkein oikeus sen paremmin muuttaa sitä, että tämä olisi tärkeä asia."Hovioikeuden päätöksestä kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.