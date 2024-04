HU kysyy: Millainen on suomalainen hevostalous vuonna 2028?

”Hevosalan rahoituksen uudistetut valtiontukisäädökset, notifikaatio, ovat tällä hetkellä voimassa vuoden 2028 loppuun. Nykyisessä järjestelmässä hevosalan rahoituksesta suuri osa tulee valtion kautta valtion yleisistä budjettivaroista. Raviradat maksavat lisäksi omaehtoisesti lisää palkintorahaa niille tulevan palkintotuen lisäksi”, Minna Mäenpää alustaa.

”Tulevaisuuden ratkaisut hevospelaamisen osalta ovat vielä avoimena, mutta Hippos on ilmaissut kantansa lisenssijärjestelmän puolesta. Tämä toisi alalle enemmän mahdollisuuksia kehittyä myös oman toiminnan kautta. Tavoitteena on nykyisen palkintotason säilyttäminen ja mahdollinen nostaminen tulevaisuudessa.”

”Huolimatta siitä, tuleeko kilpailupalkintojen rahoitus vuonna 2027 yhä enenevässä määrin lisenssimarkkinan kautta pelituotoista vai nykymallin mukaisesti valtion rahoituksen kautta, kokonaisrahoituksen suuruuteen vaikuttaa joka tapauksessa se, että raviurheilu säilyttää urheiluna vetovoimansa ja ala pystyy osoittamaan kykynsä luoda positiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia laajemmalle yhteiskuntaan. Vain tällöin rahoitus on perusteltu ja toiminnan tuloutuspotentiaali, josta palkintoja maksetaan, pysyy hyvänä.”

”Se tarkoittaa, että jokaisen alan toimijan on nyt alan sisäisellä yhteistyöllä ja omalla positiivisella toiminnalla rakennettava yhteiskunnallisesti kestävää, houkuttelevaa ja mukaan kutsuvaa urheilua ja hevosalaa. Mitä laajempi ja aktiivisempi kokonaisuus raviurheilu toimialana on, sitä kiinnostavampaa on urheilu ja siihen liittyvä hevospelaaminen, joka toimii tavalla tai toisella alan rahoituksen moottorina.”