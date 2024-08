HU kysyy: Mistä riippuu, milloin Suomen kohteet ovat pelattavissa Ruotsista?

Suomen raveista kiinnostunut ruotsalaispelaaja otti yhteyttä Hevosurheiluun ja ihmetteli, mikseivät Tornion Toto75-ravit olleet Ruotsista pelattavissa, vaikka lähdöissä juoksi paljon ruotsalaishevosia. Välillä Suomen Toto75-ravit ovat lauantaisin ATG:n asiakkaiden pelattavissa, välillä eivät.

Mistä riippuu, milloin Suomen kohteet ovat pelattavissa Ruotsista, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna?

"Suomen raviurheilun, Veikkauksen ja pelaajien kannalta paras mahdollinen tilanne olisi, että ATG tarjoaisi laajasti Suomen raveja pelattavaksi omille asiakkailleen. Yli vuosikymmenen ajan yhteistyötä on pyritty edistämään molemminpuoliseksi, jotta se tukisi Suomen raviurheilua samalla tavalla kuin me tuemme Ruotsin urheilua mahdollistamalla pelaamisen ja näyttämällä lähetykset Ruotsin kohteisiin. Veikkauksen tahtotila on edistää yhteispooleja mahdollisimman paljon. Veikkaus on myös ollut valmis ottamaan ATG:n mukaan T-peleihin kuten Toto75-peliin. Valitettavasti ATG on kuitenkin priorisoinut muita kohteita ja kehitysprojekteja Suomen kohteiden ja pelien edelle."

"ATG tekee itsenäisesti päätökset Suomen kohteista. Ajallisesti he pyrkivät ottamaan kohteita sellaiseen aikaan kun heillä ei ole omia raveja käynnissä. Todennäköisesti ATG ottaisi enemmän kohteita Suomesta, jos Suomessa ajettaisiin viikolla päiväsaikaan ja viikonloppuisin myöhään illalla. Tornio olisi voinut olla kiinnostava kohde ruotsalaisille, koska Torniossa kilpaili useita ruotsalaisia ja koska varsinkin pohjoisessa tehdään tiiviistä yhteistyötä kilpailijoiden ja ratojen välillä."

"Tilanteessa pitää toki ymmärtää, että ATG:n tehtävä on tehdä rahaa Ruotsin hevosalalle. Tuleva Suomen rahapelijärjestelmän muutos ja mahdollinen ATG:n tuleminen Suomen markkinalle omalla tytäryhtiöllä eivät tule tekemään muutosta yhtiön tehtävään."