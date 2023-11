HU kysyy: Onko 3,25 sääntöjen mukainen palautusprosentti?

Vermon Kavioliiga-ravien oikeaa T4-riviä oli lauantaina pelattu vain 1 sentillä. Se tarkoitti, että 27 265 euron jakosummasta vain 1363,26 euroa palautui pelaajille (pelaajalle) ja loppuosuus siirtyi maksamattomiin pelitoiminnan varoihin.

Onko 3,25 yhden voittoluokan pelissä sääntöjen mukainen palautusprosentti, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna?

”Toto-peleissä on ollut aina mahdollista, että vain osa jakosummasta jaetaan. Tämä on johtunut totopelien valmispeleistä, joissa panos on pelin voitto-osuuden laskennassa käytettävää panosta pienempi. Sääntöjen mukaan tämä on mahdollista.”

”Pelaajien palveluiden kehitys on keskittynyt pääsääntöisesti digitaaliseen kanavaan, josta löytyy erilaisia pelaamistyökaluja, porukkapelivaihtoehtoja ja pelaamisrajapintoja. Kivijalan senttipelaaminen on yksi osa pelistrategiavaihtoehtoja, joka on suunnattu kivijalkapelaajille. Nämä asiakkaamme eivät siirry nettipelaamisen pariin ja pelaavat pienemmillä panoksilla. Senttipelaamisella on haluttu palvella näitä asiakkaita.”

”Tunnistautuneen pelaamisen myötä senttipelaaminen mahdollistettiin myyntipaikoissa kaikille asiakkaille korvaamaan myöhästynyttä porukkapelaamisen ratkaisua. Kivijalan senttipelaaminen mahdollistaa pienemmillä panoksilla pelaaville asiakkaille saada osumia ja voittaa useammin. Tilanne ei ollut pelien toimeenpanon osalta muutos, mutta paransi pelaajien palveluita samassa kuin totopelien myyntiverkosto viisinkertaistettiin. Asia käsiteltiin Poliisihallituksen kanssa ennen sen aloittamista.”

”Totopeleissä käytetään tänäkin vuonna yli 2 miljoonaa euroa bonusrahoja, ja lauantain jakamaton osuus menee heti jakoon 20.11. Euronelkku-kierroksella ekstrarahojen muodossa.”

Olisiko yhdellä sentillä pelattu oikea rivi vienyt myös takuupotin ainoalta rivin peruspanoksella kiinni saaneelta pelaajalta?

”Toto4-pelin takuupotti laukeaa, kun löytyy ainoastaan yksi 0,20 euron panoksella pelattu peli. Kun riviä on pelattu valmispelillä tai pelaajan tekemällä senttipelillä, takuupotti ei voi laueta. Jos lauantain pelaaja olisi pelannut pelinsä netissä ja jakanut sen 20 osaan, yhden osuuden hinta olisi ollut sama kuin nyt kivijalassa pelatun, mutta voitto olisi ollut takuupotin laukeamisen ansiosta suurempi.”

Senttipelaaminen tuli mahdolliseksi pelipisteissä toukokuussa pelipäätteiden uudistuttua ja pelien jakamisen muututtua uusilla päätteillä mahdottomaksi. Miten pitkään senttipelaaminen jatkuu?

”Senttipelaaminen jatkuu toistaiseksi. Lopullinen päätös jatkosta tehdään asiakaspalautteiden perusteella, ja kuuntelemme etenkin kivijalassa pelaavia asiakkaitamme mielellämme tässä asiassa. Kiitämme jo annetusta palautteesta. Euronelkussa senttipelaaminen myyntipaikoissa ei ole mahdollista”, Ahjolinna muistuttaa.

”Porukkapelaaminen on tulossa kivijalkaan kevään aikana. Porukkapelaaminen tulee toimimaan siten, että porukkapelin tekijä sekä kaikki porukkapelin osuuden ostajat tunnistautuvat omaa osuuttaan ostaessa. Porukkapelin tekijä voi päättää, kuinka monta osuutta porukkapelistä ostaa, ja loput osuudet jäävät kavereille tai myyntipaikkaan edelleen myyntiin.”