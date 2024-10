HU kysyy: Piipahduksesta harjoitusraveissa 92 euron lasku – onko vakuutusmaksu kohtuuton?

Valmentaja ilmoitti starttaamattoman hevosen syyskuun lopulle harjoitusraveihin hakemaan rutiinia. Varsinainen kilpaileminen ei ole vielä tänä vuonna ajankohtaista. Yllätys oli melkoinen, kun postilaatikkoon tipahti 92 euron koko vuoden kilpailuvakuutusmaksu. Onko vakuutusmaksu tällaisessa tapauksessa kohtuullinen, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen?

”Hippoksen kilpailuoikeusmaksu sisältää vakuutuksen, jonka Hippos on etukäteen kilpailuttanut, ottanut ja maksanut kokonaisuudessaan. Vakuutusmaksut pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Hippos ei ole vakuutusyhtiö, vaan vakuutusyhtiön asiakas eikä näin ollen pysty itse vaikuttamaan vakuutusmaksuihin. Vakuutuskauden pilkkomien hevoskohtaisiin jaksoihin ei ole tässä kokonaisuudessa mahdollista. Hippos on kuitenkin alentanut viimeisen vuosineljänneksen kilpailuoikeusmaksua, joka on 1.10. alkaen 50 €. Useamman portaan rakentamista kokonaisuuteen, voidaan tarkastella uuden vakuutuskauden kilpailutuksen yhteydessä.”