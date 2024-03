HU kysyy: Onko pääradan turvakaista vaarallinen?

”Ongelmia on tähän aikaan vuodesta kaikilla radoilla. Joensuun T75-raveissakaan turvakaista ei ollut käytössä. Meillä ongelmat korostuu, kun turvakaista on alempana kuin keskikentän nurmi eikä toisella puolella ole ojaa. Kesällä ja talvella turvakaista on ihan turvallinen, mutta märkinä aikoina vesi ei poistu. Näin keväällä turvakaistalla on paikoin jäätä, paikoin tosi pehmeää.”