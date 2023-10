HU Kysyy: Pitäisikö Kymenlaakso-ajon karsinnatkin ajaa 12 hevosella?

"Kymenlaakso-ajon ajatus on tarjota loppukaudesta erilainen kilpailu, jossa syyskauden nousukkaat pääsevät haastamaan kokeneemmat ikäluokkatähdet. Kaikki varsat eivät kehity yhtä nopeasti ja matkalle voi osua monenlaisia murheita. Sarjamäärityksellä on pyritty antamaan kaikille mahdollisuus menestykseen. Paalun rahasummaa, on palkintotason noustessa korotettu hillitysti, jotta kilpailun alkuperäinen ajatus säilyy."

”Kun tarkastellaan tämän vuoden karsintoja, niin 20 metrin takamatkalle ilmoitettiin 11 varsaa, joista paikan loppukilpailuun saavutti kolme varsaa (27 prosenttia). Perusmatkalle ilmoitettiin 47 varsaa, joista paikan loppukilpailuun saavutti yhdeksän varsaa (19 prosenttia). Täydet paalut luovat takamatkan kilpailijoille haastetta, mutta prosentuaalisesti takamatkalta pääsi kuitenkin loppukilpailuun useampi kilpailija kuin perusmatkalta. Paaluhevosten vähäisempi rutiini tasoittaa osaltaan lähtöasetelmaa. Vuosittain on myös pientä vaihtelua ilmoitettujen määrissä. Jos tänä vuonna olisi ilmoitettu paalulle kaksi varsaa enemmän, olisi karsintoja tullut viisi ja perusmatkalla olisi lähdöissä ollut varsoja 10/10/10/10/9.”