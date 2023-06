Huippuratamestarit Ruotsista ja Suomesta testaamassa uutta radanhoitolaitetta – Parempi kuin 'superkone'?

Vermossa olivat tiehöylän ratakäyttöä seuraamassa myös kouluttajia FMG:ltä, Accolta ja Valtralta.

”Laite on ollut meillä kauan sorateiden hoitohommissa ja nyt testataan tuossa radalla, kuinka se pelaa. Koskaan aiemmin sillä ei vielä ole radalla ajettu”, FMG:n toimitusjohtaja Jarkko Hyyrönmäki kertoo.

”Laitteen hyviä puolia tähän käyttöön on, että se polkee pinnan. Siinä on järeä rakenne, eli sillä pystyy muokkaamaan maata.”

Ensitunnelmat muiltakin ratamestareilta olivat varsin positiiviset.

”Tämä on ollut jännittävää. Testattu laite on hyvin erilainen kuin ne, joita käytämme tänä päivänä. Tämä on laatikon ulkopuolelta ajattelua”, Alberto Jansson Hagmyrenistä sanoo.

Mika Ahtiainen Gävlestä oli paikalla ruotsalaisten kollegoidensa tulkkina ja tutustumassa höylän ominaisuuksiin.

”Mielestäni se on parempi kuin se supermasiina, joka Ruotsiin ostettiin. Tuolla saa saman työn tehtyä huomattavasti nopeammin”, hän lataa.

Ratamestarit olivat yhtä mieltä siitä, että ihan sellaisenaan höylä ei radanhoitoon sovellu, mutta pienillä muutoksilla siitä voi saada toimivan.

”Terän täytyisi olla erilainen, ja jos saisi tuohon eteen renkaat. Sitten sillä olisi ehkä mahdollista ajaa jopa raveissa, jos sen saisi toimimaan”, Ahtiainen miettii.

Suurin hyöty höylästä saadaan radan ylläpidossa.

”Sillä saa sekoitettua pinnan ja hävitettyä karheuden. Ja toisaalta jos on liikaa nollaa, sitäkin saa sekoitettua. Sillä pääsee tosi syvälle, sitten kun uskaltaa ja on varmuutta käyttöön enemmän”, Juha Keskimaunu toteaa.

Talvella uutisoitiin 13 ruotsalaisen raviradan hankkineen yhteishankintana suomalaisvalmisteisen jyrsimen, jonka käyttötarkoitus on samantyyppinen. Jyrsintä kutsuttiin jopa ”superkoneeksi”.

”Minulla ei ole siitä kokemusta ole, ja haluaisin nähdä ensin, että se toimii”, Keskimaunu punnitsee sanojaan. ”Siinä on tiettyjä epäilyksiä, niin kuin oli kyllä tähänkin koneeseen, ja jotka kyllä osoittautuivat todeksikin.”

Keskimaunu on vakuuttunut, että testatulla höylällä saa tehtyä saman kuin paljon puhutulla jyrsimellä.

”Ei ehkä 20 sentin syvyydestä, mutta ei kellään ole nykyaikana sellaista rataa, jossa niin paljon pintaa onkaan. Mutta tällä työ saadaan yhdellä ajolla tehtyä, ja rata on heti ravikuntoinen. Kun taas jyrsimellä se vaatii kyllä asettumista ihan jonkun aikaakin.”

Keskimaunua höylä kiinnostaa myös Etelä-Suomen pääratamestarin ominaisuudessa.

”Jos miettii Suomen mittakaavassa, on tämä ihan kohtuuhintainen laite. Tätä voisi miettiä vaikka yhteishankintana lähiratojen kesken, kun se on siirrettävissä tietä myöten. Pieniä muutoksia siihen toki tarvitaan, mutta tehdas oli hyvin suostuvainen tekemään niitä. Lähinnä vetopuolelle, terien leveyteen ja terien päätykaappareitten lisäämiseen ja sellaiseen. Potentiaalia koneessa on, tosi paljon.”