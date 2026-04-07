Huippuvalmentaja Per Nordströmin varsatalli on ollut talven pääntaudin kourissa

Per Nordström kertoi viikonloppuna Travrondenille pääntautiepidemiasta varsatallissaan. Se alkoi marraskuussa, eikä ole vieläkään kokonaan ohi. Tanskalainen travet.dk-nettisivusto oli kertonut lauantaina, että tanskalaisten omistama, Ruotsiin rekisteröity Richie Rich (International Moni – Red Rose America, Varenne) kuoli pääntautiin. Se oli Nordströmin valmennuksessa.Nordström oli tammikuussa kertonut Travrondenissa varsojensa sairastumisesta viime vuoden lopulla. Jo silloin hän vetosi voimakkaasti hevosten pääntautia vastaan rokottamisen puolesta. Hevosten pääntautirokote on kehitetty Ruotsissa.Hän toisti vetoomuksen pääsiäisen uutisjutussa. Nyt tallin kaikki vanhemmat hevoset on rokotettu, eikä hän ota talliinsa kokonaan rokottamattomia hevosia. Ne, joilla rokotukset on aloitettu, pidetään muista erillään, kunnes ne ovat saaneet myös vahvisterokotuksen. Ensimmäisten rokotusten väli on 2 kuukautta.Pääntauti on erittäin tarttuva, mutta taudin pitkän itämisajan (3 – 14 vrk) vuoksi, se pyörii hevospopulaatiossa pitkään, pahimmillaan yli 4 kuukautta. Pääntaudin katsotaan olevan ohi, kun uusia tapauksia ei ole tullut 3 viikkoon. Tauti alkaa kuumeella, yskällä ja sierainvuodolla.Pääntautibakteeri aiheuttaa ihonalaisia paiseita pään alueelle, kun ne puhkeavat tulehduseritettä valuu keltaisena limana sieraimista, leuan alta imusolmukkeista ja jopa silmistä. Pääntautia hoidetaan ensin kipulääkkeillä ja nesteytyksellä, kun paiseet puhkeavat mukaan otetaan antibioottilääkitys.Nordström kuvaili pääntaudin kulkua hevoselle tuskalliseksi. Hän sanoi, että yksi pahimmin sairastuneista oli Derby-kolmonen Bootsmanin pikkuveli Zillionaire (Greenshoe). Ori jouduttiin viemään viikoksi klinikalle hengitysvaikeuksien takia, mikä pelasti sen hengen.Tauno Hyriäinen Oraviston Tallit Oy:stä vahvisti tapahtuneen, ja kertoi iloisen uutisen, että Zillionaire on päässyt jo valmentautumaan kahden kuukauden sairaustauon jälkeen.Pääntautia esiintyy Pohjoismaissa ympäri vuoden. Siitä pitää ilmoittaa eläinlääkintäviranomaisille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, muttei Tanskassa. Karanteenimääräyksiä ei anneta, jolloin suurin vastuu pääntaudin leviämisen estämisestä on hevosenomistajilla ja tallinpitäjillä.Ruotsin keskusjärjestö ST:n Smittoinfo-sivulla on kuusi ilmoitusta pääntautiepäilyistä viimeisen kahden viikon ajalta. Ne sijoittuvat Keski-Ruotsiin, eteläisin noin 150 km Tukholmasta etelään ja pohjoisin 450 km pääkaupungin pohjoispuolella.