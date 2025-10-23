Hummala Wellness muuttaa Orimattilaan, Juhani Tapanin Bushmills talliin

Ex-jalkapalloilija Matti Hiukan ja hänen puolisonsa Krista Hiukan Hummala Wellness on toiminut Pilvenmäellä viisi vuotta hevosia kuntouttaen ja valmentaen. Kuunvaihteessa toiminta siirtyy Orimattilaan Henry M. Bollströmiltä vapautuneeseen talliin..”Tarvittiin pikkuisen vaihtelua, ja varaudutaan samalla ratojen toimintatuen tuleviin leikkauksiin”, Matti Hiukka perustelee liikettä..”Pilvenmäellä on tosi hyvät puitteet valmentaa, mutta jatkossa ei treenipaikkojen yhtä laadukkaaseen ylläpitoon ole radan puolesta välttämättä varaa. Orimattilassa systeemi on selvä, kun valmentajat maksavat ylläpidosta karsinamäärän mukaan.”.Pilvenmäellä Hiukoilla oli käytössään 13 karsinaa. Orimattilasta he saavat 11 sisä- ja 3 ulkokarsinaa. Viisi valmennettavaa tulee Forssasta mukana: 4-vuotiaat Riccitelli ja Tee Wee Tosimies, yksi 2-vuotias ja kaksi 1-vuotiasta..”Lisäksi Tapanin Jussi tuo talliin Bushmillsin. Hän valmentaa ja hoitaa sitä itse ja osallistuu samalla varsojen valmennukseen niin, että päästään ajamaan niitä porukassa.”.Hiukat ovat innoissaan päästessään ympäristöön, jossa on paljon raviammattilaisia. He uskovat, että heidän tarjoamilleen palveluille on Orimattilassa kysyntää..”Krista on ollut jo yhteydessä tuttuihin omistajiin, ja avosylin meidät ollaan ottamassa vastaan”, Hiukka päättää..Matti Hiukka 50 vuotta: Unelmasta unelmaan