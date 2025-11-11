Huomenna ilmestyvässä Hevosurheilussa selvitetään lähtöauton salat

Lähtöauto on yksi ravien näkyvimmistä asioista hevosten ja ihmisten jälkeen.

Mitkä ovat lähtöauton toimintaperiaatteet? Mitä ominaisuuksia vaaditaan lähtöautolta ja sen kuljettajalta? Millaisia asioita tulee ottaa huomioon lähtöautoa ajettaessa? Entä miten toimii automaattisesti lähtöautoa kiihdyttävä tempomaatti?

Hevosurheilussa palataan myös viime viikonlopun Seinäjoen Kasvattajakruunuravien tunnelmiin sekä kaviouralle että finaalipäivää edeltäneeseen gaalaan.

Heikki Korhonen johtaa tämän vuoden omistajatilastoa erityisesti Massimo Hoistin ansiosta. Lähikuvassa hän kertoo, kuinka koittaa ensin minimoida epäonnistumiset ja luottaa vasta sen jälkeen tuuriin.

17-vuotias Ilona Rekilä on tänä vuonna siirtynyt poneista hevosiin ja erityisesti monté kiehtoo.

Lähikuvassa esitellään myös uransa tappiottomasti aloittanut Unelmavävy, joka kohtaa uransa isoimman tehtävän keskiviikkona Varsakunkun finaalissa.

Neuvonta-artikkelissa perehdytään klippaamisen hyötyihin ja tekniikkaan.

