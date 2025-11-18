Huomisessa Hevosurheilussa mukana Dream Mine kotitallillaan ja Kuukauden henkilönä Hanna Lepistö
Mistä Hanna Lepistön raviurheilijan ura on lähtöisin? Mitä hänelle merkitsi kotikasvatti One Direction? Millaista oli olla ravikoulun vetäjänä? Millainen on hänen valmennusfilosofiansa? Missä hän näkee itsensä kymmenen vuoden päästä?
Ruotsin kaikkien aikojen rahakkain 4-vuotias Dream Mine on ottanut peräkkäin kahdeksan voittoa, joiden joukossa on muun muassa Svensk Travderby, Eurooppaderby ja Breeders’ Crown. Hevosurheilu oli paikan päällä seuraamassa viimeisintä onnistumista.
Jere Taulio valmensi vielä hetki sitten ammatikseen, mutta nyt ura raviurheilijana jatkuu omilla kasvateilla harrastaen. Tavoitteet ovat kuitenkin edelleen korkealla.
Lannehalvaus on seurausta ruokinnan ja liikunnan epäsuhdasta. Se voi vaivata hevosia rotuun katsomatta. Liike on paras lääke vaivan ennaltaehkäisyyn. Hevosurheilun haastattelussa eläinlääkäri Antti Kinnunen kertoo, mitä lannehalvauksesta on hyvä tietää.
Uutisissa kerromme, miten eri viikonpäivien ravit jakautuvat radoille. Vakituiset viikonpäivät, jolloin aina ravataan tietyllä radalla, alkavat olla historiaa.
