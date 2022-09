Hurja alkurevittely ja silti voittoon – 5-vuotiaan uskomaton esitys

Toto5-kierroksen paukku nähtiin päätöskohteessa, kun alle 5 prosenttia pelattu Callela Kickoff otti yllätysvoiton. Hurjinta kuitenkin oli tapa, millä se tuli. Olli-Pekka Holopaisen ohjastama ruuna paiskasi heti keulaan ja Zumu De La Vega rummutti rinnalla. Avauspuolikas rynnisteltiin 10-tahtia, ja etusuoralle tultaessa kaksikko oli vaihtanut paikkoja. Ensimmäiselle kierrokselle kellotettiin huima 11,5. Tahti hieman rauhoittui, ja keulan väsyessä ruuna peri johtopaikan. Loppusuoralla Callela Kickoff ponnisti vielä karkuun ja suosikki Rahajamatchin lentävästä loppukiristä huolimatta voitti aivan pystyyn.

Voittoaika 14,0ake sivusi sen toissakesäistä ennätystä. Edellinen ykkönen taulussa oli viime lokakuulta Turusta, ja startti oli sille kauden seitsemäs.

Kotkalainen omistajapariskunta Kati Eriksson ja Kalle Sundberg valmentavat ja hoitavat Callela Kickoffia yhdessä. Eriksson hämmästeli, miten lujaa se meni.

”Ruunan kunto on ollut tiedossa, on vaan pitänyt asioiden osua kohdallensa. Meillä on tosi hyvä kuski Olli-Pekka, ja nyt hevonen näytti, mihin pystyi. Sillä on iso moottori, ja kuski kertoi, että kun veteli naruista, löytyi vaan lisää vaihteita.”

Ylivoimaa nähtiin myös hetkeä aiemmin, kun Pekka Korven suojatti Citadella Evo oli jälleen meno päällä. Se ampaisi heti keulaan ja hallitsi suvereenisti loppuun asti, kuin lenkillä ollen. 4-vuotias tamma on startannut kolmesti ja voittanut joka kerta. Lahdesta ykkönen tuli ajalla 14,8ake.

