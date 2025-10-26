Amatööriohjastajien PM-kisan kärkiparilla tasapisteet – Milla Markkanen on Pohjoismaiden mestari!

Amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruus oli täynnä dramatiikkaa alusta loppuun. Suomalaisnaisten kolmikko Milla Markkanen, Sara Hautamäki ja Suvi Vaittinen ottivat tässä järjestyksessä kolmoisvoiton ensimmäisessä osalähdössä.Osalähtöjä juostiin kolme, ja kun toisenkin voitti Milla Markkanen, tilanne näytti suomalaisittain erityisen hyvältä. Päätöslähdössä näytti vielä siltä, että Markkanen tekee puhtaan hattutempun, kun hänen ohjastamansa Ståle eteni päätössatasella keulapaikan perittyään kohti voittoa. Juuri ennen maalia sille tuli kuitenkin laukka, jonka myötä ykkössijan lisäksi osalähdön täysi pistepotti karkasi taivaan tuuliin. Samaan aikaan norjalaisjoukkuetta edustanut Emil Oftedal teki varmaa työtä kaikissa kolmessa osalähdössä. Ensin hän sijoittui neljänneksi Hutilihutshesaladyn kanssa. Tämän jälkeen Oftedalin ajama Sioux Kung X. venyi kakkoseksi. Kolmannessa ja ratkaisevassa osalähdössä norjalaisen ohjastama Upcoming Artist nappasi kolmossijan.Pisteitä laskettiin Momarkenissa pitkään. Milla Markkanen sekä Emil Oftedal päätyivät lopulta tasapisteisiin. Voitoilla oli iso painoarvo, sillä paremman parhaan osalähtösijoituksensa turvin Milla Markkasesta leivottiin vuoden 2025 amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestari.Sara Hautamäki venyi kokonaispisteissä hienosti kolmanneksi..Ei voi olla totta, nyt menee jännäksi – Milla Markkasen pelaamaton ajokki Ståle laukkasi ykkösenä maaliin.Tämä nainen on kiinni amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruudessa – Milla Markkanen vei nimiinsä myös toisen osalähdön .Uskomaton kolmoisvoitto amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruuden avauslähdössä – Tulojärjestys oli Milla Markkanen, Sara Hautamäki ja Suvi Vaittinen