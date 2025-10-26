Milla Markkanen on Pohjoismaiden mestari.
Milla Markkanen on Pohjoismaiden mestari.Kuva: Minna Kuusisto
Uutiset

Amatööriohjastajien PM-kisan kärkiparilla tasapisteet – Milla Markkanen on Pohjoismaiden mestari!

Hurjasti draamaa sisältänyt amatööriohjastajien PM-titteli ratkaisiin sunnuntai-iltana Momarkenissa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Milla Markkanen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi