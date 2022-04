Hurja lumimyräkkä koettelee Teivon raveja - T5-kohteista kello 17:ään mennessä 17 poisjääntiä

Teivon raveihin on tippunut poisjääntejä pitkin päivää. Syykin on selvä.

"Pirkanmaalla on sellainen lumimyräkkä että moni jäänyt tien päälle, ja joku on sanonut, että ensimmäistä kertaa kymmenien vuosien uralla ei uskalla lähteä edes kokeilemaan. Henkilöautojakin on jumissa joka puolella", Teivosta kerrotaan.

Teivon tiistain 5.4. ravit starttaavat kello 18, ja T5-peli sulkeutuu kello 19.10.