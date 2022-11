Hurjan juoksun tehnyt Callela Nelson karkasi omille teilleen

Callela Nelson oli todella vakuuttava kolmevuotaiden orien ja ruunien Kasvattajakruunu-finaalissa. Hannu Torvinen ajoi sillä päättäväisesti keulasta suursuosikki Corazon Comboa vastaan. Tämä piti vauhtinsa hyvin ollen kolmas, mutta voittaja oli omaa luokkaansa tällä kertaa.

Jukka Hakkarainen valmentaa Heikki Korhosen omistamaa hevosta.

"Kyllä se pikkuisen yllätti. Torvisen Hannu sanoi, että jos hän keulat saa helposti eikä mene pitkäksi, niin hän voisi ajaa keulasta. Siinä vaiheessa kun viimeinen puolikas alkoi, niin olin luottavaisin mielin. Kyllä loppukaarteessa jo voittoa odottelin. Hoitaja Soinisen Henna on tehnyt hirveän työn hevosen kanssa. Terveystilanne on tosi hyvä. Kotona me ei ajeta hirmu kovaa, niin emme saa sellaista kuvaa hevosista. Mutta on tämä ollut jaksava hevonen", Hakkarainen jutteli voittajahaastattelussa.

Hannu Torvinen jatkoi Hakkaraisen perään, että viime startti vaikutti tämän päivän taktiikkaan.

"Hevonen oli tosi hyvän tuntuinen ja se oli loistava viimeksi Seinäjoella. Se vaatii sen, että uskaltaa ajaa rohkeasti. Että hevonen tuntuu siltä. Viimeisessä kurvissa vetoa oli vielä tosi paljon", Torvinen kertasi.

Neljävuotiaiden tammojen finaalissa Pekka Korven Magic Madonna sai vetää keulassa rauhallista vauhtia kierroksen ollessa vain 17-vauhtinen. Etusuoralla suosikki Velvet Gold kiertyi johtavan rinnalle ja vauhti kiihtyi. Se ei jaksanut puristaa voittokamppailuun, joka käytiin Magic Madonnan ja ulkoa kirineen Brilliant Striden välillä, joka kurkotti maalikameravoittoon yllättäjänä. Hannu Torvinen ohjasti.

"Toivoin, että jos päästään kuuden porukkaan niin on mennyt hyvin. Superpäivä oli tänään meillä. Viimeksi se ei ollut niin hyvä, mutta St. Legerin karsinnassa ei hävitty Consalvolle paljon. En ihan varma ollut miten kävi lopussa, mutta Pekka huikkasi että voitettiin.

Milla ja Mikael Pitkänen löytyvät voittajan takaa.

"Perhepiirissä tehdään tätä hommaa. Nyt on vielä vähän pienennetty. Tämä on meidän perheen välinen juttu. Ei ole vieraita hevosia, vaan omilla kasvateilla pelataan. Milla on tehnyt valtavan hienoa työtä ja kaikki ovat tehneet, kun tämä on tiimityötä. Mutta ilman isääni Paulia tämä ei olisi mahdollista", Mikael Pitkänen kertoi voittajakehässä.

"Tämä on hirvittävän kiva hevonen. Tähän kilpailuun satsattiin keväästä asti, kun lähdettiin kilpailemaan. En ole yllättynyt ja olen äärimmäisen onnellinen", Milla Pitkänen sai sanottua.

Hieno ravipäivä huipentui neljävuotiaiden orien ja ruunien Kasvattajakruunu-finaaliin. Jari Kinnusen Shackhills Twister lähti kisaan suosikkina. Se haki ensimmäisellä takasuoralla keulat Deep Blue Fontilta ja hallitsi maalisuoralla varmasti tapahtumia. Deep Blue Font sai tilaa ja oli tuntumassa toinen. BWT Gazeau eteni kolmannesta sisältä kolmanneksi.

"Hevonen oli rauhallinen ja se on iso asia tämän kanssa, että se pysyy rauhallisena lämmityksessä. Olin asennoitunut ajamaan johtavan rinnalta ja olisin pitänyt vauhtia siinä. Jotenkin Markkulan Sepon elekielestä näki, että saattaisin päästä keulaan. Päätin jo viimeisessä kaarteessa, että tulen antamaan mahdollisuuden selässä tulevalle. Kausi päättyi tähän kisaan ja Derby on ainoa mistä jäi vähän jossiteltavaa, vaikka ei siitäkään voi hevosta moittia. Se oli lievästi kipea siinä, eikä siinä mielessä ollut tuuria", Jari Kinnunen sanaili voittajahaastattelussa.

Toto75-rivi palautti 28 833,50 euroa.

