Hurman Viesker onnistui nappiin Kuopiossa – ”Meno oli nyt rennon näköistä”

Enintään 15 000 euroa ansainneiden ryhmäajossa erottui ennakkoon edukseen kolme osallistujaa, joista yksi oli Henri Bollströmin ohjastama Hurman Viesker. Kuten Bollström ja hevosen valmentaja Seppo Suuronen ennakkoon arvelivat, auttoi takarivin lähtöpaikka Hurman Vieskerin ravilla matkaan. 6-vuotiaan juoksupaikka löytyi 3. ulkoa.

Janne Räisäsen ajama Panthera halkoi tuulta menohaluisena, ja kierros mentiin rivakasti sen nimiin lukemiin 27,5. Hurman Viesker oli siinä vaiheessa kaukana kärjestä, ja Bollström kääntelikin ajokkinsa etusuoralla kolmannen kiertoon.

Hurman Viesker lähestyi tasaisesti kärkeä, ja puolikas jäljellä sen osakkeet nousivat merkittävästi, kun Panthera sortui laukalle.

Hurman Viesker ja Liisinko erottuivat voittomatsiin. Kaksikko polki maalia kohti rinta rinnan, ja Hurman Viesker hankki otteen viimeisellä satasella. Se vei 2000 euron ykköspalkinnon voittotuloksella 28,6ake.

”Hurman Vieskerin meno oli nyt rennon näköistä, eikä taas sellaista, että pompataan kohta laukalle”, Kyösti Salojensaari ihasteli. ”En tiedä, että miten siinä olisi käynyt, jos Panthera olisi ravilla pysynyt, että kova hevonen on sekin.”

Kyösti Salojensaari valmensi Hurman Vieskeriä aikaisemmin itse, mutta laittoi hevosen Seppo Suuroselle viime kesänä.

”Itselläkin on tässä näitä treenattavia hevosia, ja perheen kesken niitä on parisen kymmentä. Laitoin tuon Sepolle treeniin, että riittää enemmän aikaa itselläni nuoremmillekin varsoille. Olen tykännyt tosi paljon hevosen otteista sieltä käsin, ja onhan Seppo viimeisen päälle hevosmies.”

Kyösti Salojensaarella on itsellä tallissa kaksi Hurman Vieskerin täyssiskoa: 5-vuotiaaksi vuoden vaihteessa kääntyvä Hurman Neiti ja vuotta nuorempi Hurman Tyttö.

”Neiti me ollaan astutettu Parvelan Retulla, että siitä pitäisi keväällä tulla varsa. Tytöllä pitäisi aloittaa talven aikana ensin koelähdöstä ja sitten starttiin. Käytiin ennen pakkaskelejä tuossa Teivossa ajamassa hiittiä, ja hevonen meni 40-vauhdilla silleen, että korvat vaan pyörivät ympyrää. Se oli tosi hyvän ja lupaavan tuntuinen.”

Perjantaina Porissa starttaa Kyösti Salojensaaren treenistä Vinci Power ja Queen Of the World.

”Vinci Poweilla kävi huono tuuri, kun tuli 12-numero, ja kun tullaan neljän kuukauden tauolta, että tyytyväinen olen, jos rahoille tulee. Queen Of The Worldiä odottelen ihan totosijoille, kun se sai hyvän paikan ja on ollut kotona tosi hyväntuntuinen.”