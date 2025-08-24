Huuskolat liekeissä – Heta voitti perjantaina, Niko lauantaina ja isä-Jukka sunnuntaina

Lauantaina perheeseen tuli lisää menestystä, kun Niko Huuskolan valmentama Shaqir nappasi tyylikkään keulavoiton koko matkan johdon jälkeen. Derbyssä talliin tähdeksi noussut Where’s The Party venyi johtavan takaa upeasti kolmanneksi. Sille jäi voimiakin varastoon, mutta 30 000 euron arvoinen totosija ikäluokan klassikkokisassa nosti joka tapauksessa nuoren valmentajapariskunnan Niko Huuskola - Katariina Nurmonen vielä aikaisempaa isompiin otsikoihin.

Sisarusten isä, Jukka Huuskola, jatkoi jälkikasvun viitoittamalla tiellä sunnuntaina Lapuan kesäraveissa. Hänen hevosensa Loistovire piti Niko Jokelan ohjastamana keulapaikasta kiinni lähdöstä maaliin saakka.

Joku voisi kysyä, where’s the party? Niko Huuskola on ehtinyt vuorokauden verran pureskelemaan omien valmennettaviensa ja perheen viikonlopun hienoa menestystä. Onnitteluita on tullut, ja koko perheen menestys on saanut muutenkin paljon huomiota.

“Monté-Derbyn voitto oli Hetalle iso juttu. Iskän Loistovire on hyvärakenteinen suomenhevonen, jolla on hieno tyyli mennä. Hän on aina sitä kehunut ja lämmittää tietysti mieltä, että se voitti Lapualla tyylikkäästi. Omat valmennettavat onnistuivat hienosti lauantaina. Shaqir meni tuloksellisesti hienosti. Where’s The Partyn Derbyn kolmossijaa ei varmasti vielä osaa arvostaa oikealla tavalla, miten kova juttu se onkaan. Where’s The Party olisi voinut olla aikaisemmin kiritilaa saadessaan toinen, mutta kolmossija oli älyttömän kova juttu. Olen erityisen onnellinen myös Kristiina Ertolan puolesta, joka on luottanut hevosen valmennukseemme ja olemme sen kanssa näin hyvin onnistuneet”, Niko Huuskola kommentoi.