Huutokaupan mediaanihinta laski – "Nettihuutamisella ei ollut oikein minkään varsan kohdalla merkitystä hinnanmuodostukseen"

Perinteinen 1-vuotiaiden ravivarsojen huutokauppa järjestettiin viime perjantaina Ypäjällä. Poisjääntien myötä kaupan oli 60 lämminveristä ja 13 suomenhevosvarsaa.Suomenhevosista kallein myyty varsa oli 14 500 euron hintaan kohonnut Varjoska (Parvelan Retu). Lämminverisistä kalleimmat olivat ori Patrich Match (Father Patrick) ja tamma Morcades Match (Six Pack). Molempien vasarahinta oli 31 500 euroa. Yli 30 000 euroon nousi myös ori Callela Eldorado (EL Titan).25 000 euroa tai enemmän maksettiin lisäksi kolmesta varsasta. Raya De Veluwe (Calgary Games) maksoi 26 000 euroa, ori Wild Deville (Propulsion) 25 500 euroa ja ori MAS Lucas (The Bosses Lindy) 25 000 euroa.Kaikki artikkelissa mainitut luvut ovat vasarahintoja, joiden päälle tulevat vielä arvonlisävero ja huutokauppaprovisio. Kalleimmista varsoista ostaja joutuu siis pulittamaan tosiasiallisesti noin 40 000 euroa..10 kalleintaNumero, nimi, ostaja41 Patrich Match 31500,00 Anne Kangas 50 Morcades Match 31500,00 Anne Jokela39 Callela Eldorado 30500,00 Team Ojanperä29 Raya De Veluwe 26000,00 xx54 Wild Deville 25500,00 xx40 MAS Lucas 25000,00 Anne Jokela46 Jackpot Position 16500,00 Rea Nikander4 Varjoska 14500,00 Jukka Tyster ja Elisa Eerola35 Lake's Iron 12000,00 Anne Jokela38 Torvald Orden 12000,00 Tapio Mäki-Tulokasxx = ostaja ei halua nimeään julkisuuteenVarsoja 73, myytyjä 52. Sisään huudettiin 21 varsaa.Myytyjen keskihinta 7365,38 euroaMyytyjen mediaani 3500 euroaHuutokaupan kaikki tulokset löytyvät täältä..Kun kuusi varsaa kohosi yli 25 000 euroon, nousi keskihinta kaikkien aikojen ennätykseen, 7365,38 euroon. Mediaanihinta sen sijaan laski kuudetta vuotta peräkkäin ja oli tänä vuonna ainoastaan 3500 euroa. Huippuvuosi mediaanihinnalla tarkasteltuna oli vuosi 2020, jolloin mediaani oli peräti 6500 euroa.Mediaanihinnan lasku oli iso pettymys järjestäjätaholle. Starinita Oy on Hevosenomistajien Keskusliiton ja Ravihevoskasvattajat ry:n omistama yritys, jonka toimitusjohtajana toimii Mitja Nummenmaa.”Keskihinta oli kaikkien aikojen paras ja onhan siihen pakko olla tyytyväinen, kun maailman ja alan tilanteeseen liittyy niin paljon epävarmuuksia. Vaikkakin kääntöpuoli oli se, että hinnat jakautuivat vahvasti”, Nummenmaa huokaa.”Tänä vuonna kokonaismyynti oli reilu 380 000 euroa, jossa oli nousua viime vuoteen 70 000 euroa, vaikka nyt myytiin 52 varsaa ja viime vuonna 60. Se tarkoittaa, että kuusi varsaa toi yhteensä melkein puolet kokonaismyynnistä, ja 46 varsaa loput. Onhan se aika kaameaa. Mediaani kuitenkin kuvaa keskimääräisen hevosen hintaa Suomessa, ja nyt se on joka vuosi tippunut tasaisesti.”.Tänä vuonna Ypäjällä kokeiltiin ensimmäistä kertaa hybridihuutokauppaa, jossa oli mahdollista huutaa varsoja myös etänä Traveran sivuston kautta.Vaikka tekniikka toimi hyvin, ja nettihuutomahdollisuutta oli kovasti aiemminkin toivottu, ei tämän vuoden kokeilun valossa ole täysin selvää, että samaa mahdollisuutta tarjottaisiin myös jatkossa.”Rekisteröityneitä käyttäjiä tuli Traveraan yli 250, jolloin jännitti sekin, että tuleeko paikan päälle ketään. Se huoli oli kuitenkin turha”, Nummenmaa sanoo.”Nettihuutoja ei kuitenkaan tullut kovin paljoa. Tuntui, että sitä kautta ihmiset olivat aika pienellä budjetilla liikkeellä. Nettihuutamisella ei ollut oikein minkään varsan kohdalla merkitystä hinnanmuodostukseen, vaan huudot jäivät sitä kautta hyvin alhaisiksi. Oli se tärkeä uudistus kokeilla, mutta jatkosta en osaa vielä sanoa.”.Yhteensä 8 varsaa myytiin netin kautta, kalleimmatkin niistä 3000 euron hintaan.”Siihen nähden, mitkä järjestelmän kustannukset ovat, nettihuutomahdollisuudessa ei ollut mitään järkeä meille eikä kyllä varmaan Traverallekaan, jos pelkästään taloudellisesti ajattelee. Heiltä tuli kolme ihmistä paikan päälle, etukäteistreeneissä ja kokouksissa oli melkein 10 hengen työryhmä ja koodarit töissä. Saa nähdä, mikä heidän kiinnostuksensa sitten on jatkossa”, Nummenmaa miettii.”Totta kai mekin joudumme sitä hallituksen kesken pohtimaan monelta kantilta, vaikka tiedostamme, että ensimmäinen kerta on aina kokeilua ja ensi vuonna se hyvin todennäköisesti kasvaisi. Mutta kun ei näitä pysty kehittämään ilmaiseksi. Tuollaisen järjestelmän pelkkä tekeminenkin maksaa todella paljon, meillähän siihen ei olisi ollut varaa, mutta kun löydettiin yhteistyökumppani, tätä oli mahdollista kokeilla.”.Kolme varsaa nousi Ypäjällä yli 30 000 euroon – hybridimallin jatko ei varmaa.Anne Jokela teki jättisatsauksen huutokaupassa – peräti viisi uutta varsaa yhdeksän kimppahevosen rinnalle