Kauppa kävi Ypäjän huutokaupassa, mutta hintakehitys jätti toivomisen varaa.
Kauppa kävi Ypäjän huutokaupassa, mutta hintakehitys jätti toivomisen varaa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Huutokaupan mediaanihinta laski – "Nettihuutamisella ei ollut oikein minkään varsan kohdalla merkitystä hinnanmuodostukseen"

Starinita Oy:n järjestämä varsahuutokauppa toteutettiin ensimmäistä kertaa hybridimallilla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mitja Nummenmaa
varsahuutokauppa

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi